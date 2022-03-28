Нарушительниц, осквернивших Вечный огонь, запечатлели на видео
Две девушки прикурили сигареты от пламени Вечного огня в столице Бурятии. Видео опубликовали сегодня утром в паблике «Весь Улан-Удэ» в соцсети «Вконтакте». На нём видно, как одна из них склонилась перед пламенем, а вторая снимает её на телефон. При этом девушки смеются.
Подписчики возмущены таким поведением. В комментариях жители Бурятии высказывают негодование и требует наказать девушек: «Деградация», «Найти и пусть месяц там убирается!», «Наказать!», «Невежество и невоспитанность», «Ребята, давайте найдём и накажем?!», «Вандалы».
Отметим, когда аналогичный инцидент произошёл в прошлом году в Севастополе, на прикуривших от Вечного огня подростков возбудили два уголовных дела – по статьям «Вандализм, совершённый группой лиц» и «Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, увековечивающих память погибших при защите Отечества».
Вечный огонь в Улан-Удэ не в первый раз подвергается вандализму. Так, в августе 2020 года мужчина взобрался на Мемориал, чтобы погреться. Зимой того же года пьяный 60-летний мужчина поджёг там венок, в отношении него было возбуждено уголовное дело.
В мае 2018 года неизвестные опрокинули бетонные вазы, установленные вдоль пешеходной дорожки на Мемориале Победы.
Годом ранее вандалы потушили пламя Вечного огня. Работники администрации возобновили подачу газа спустя несколько часов.
Самое громкое происшествие случилось в 2015 году. Бывший военный поджёг венки и основательно повредил памятник. Суд приговорил его к 1 году и 4 месяцам колонии-поселении. Его также обязали заплатить около 500 тысяч рублей в качестве возмещения ущерба.
В Улан-Удэ две девушки прикурили от Вечного огня
Происшествия, Фото:
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