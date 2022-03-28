В Улан-Удэ СК начал проверку по поводу осквернения Вечного огня

Следователи и полицейские устанавливают личности юных осквернительниц
В Улан-Удэ следователи Следственного комитета проводят проверку в связи с появившимся в интернете видео, на котором неизвестные девушки прикуривают сигареты от Вечного огня на Мемориале Победы.
- 28 марта в социальных сетях и в средствах массовой информации опубликованы сведения о том, что неизвестная девушка, находясь в парке «Мемориал Победы» в центре города, прикурила от Вечного огня сигарету, а её подруга, стоявшая рядом, снимала указанные действия на камеру мобильного телефона. Действия девушек запечатлел прохожий. По данному факту следственным отделом по Советскому району Улан-Удэ следственного управления Следственного комитета России по Бурятии начата доследственная проверка, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
Следователи и полицейские устанавливают личности девушек.
Отметим, осенью 2021 года в Севастополе произошёл аналогичный инцидент. 16-летние девушка и юноша прикурили сигареты от Вечного огня мемориального комплекса в честь 100-летия окончания Гражданской войны. Тогда было возбуждено уголовное дело, которое в итоге было прекращено. Подростки принесли извинения и загладили свою вину уборкой мемориального комплекса. В итоге они отделались судебным штрафом.
В 2020 году в Тюмени молодые люди ставили ноги на плиты памятника с Вечным огнём, а один из них бросил картонный стаканчик в огонь и прикурил сигарету. Суд назначил им наказание в виде административного ареста на пять и семь дней.
В 2015 году улан-удэнец осквернил тот же Мемориал Победы. Тем ранним утром пьяный контрактник, на днях уволенный из рядов армии, бросил в Вечный огонь один из венков. Пламя распространилось и на другие семь венков и сам памятник. Пожар обезобразил Мемориал и барельефы воинов, павших в Великой Отечественной войне. Вандал в итоге получил реальный срок – 1 года 4 месяца в колонии-поселении. Его также обязали заплатить около 500 тысяч рублей в качестве возмещения ущерба.
В Улан-Удэ СК начал проверку по поводу осквернения Вечного огня
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Погоню за угонщиками устроили росгвардейцы
Именинница ехала за рулём пьяной и не имея водительских прав
Обе аварии произошли в Кижинге
По предварительным данным, юный велосипедист неожиданно выехал на дорогу
Поезд с «сюрпризами» следовал в Монголию
Нарушительниц, осквернивших Вечный огонь, запечатлели на видео
Устанавливается причина смерти
На место выезжали более 30 пожарных
Происшествия, 27.03.2022
Авария случилась вечером
Личности погибших устанавливаются
Огонь едва не перекинулся на населённый пункт
Огонь повредил потолок
Водоснабжение всем потребителям восстановлено
Проводится доследственная проверка
Ситуацию прокомментировал Алексей Цыденов