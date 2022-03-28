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В Улан-Удэ СК начал проверку по поводу осквернения Вечного огня

В Улан-Удэ СК начал проверку по поводу осквернения Вечного огня
Происшествия, 
Следователи и полицейские устанавливают личности юных осквернительниц

В Улан-Удэ следователи Следственного комитета проводят проверку в связи с появившимся в интернете видео, на котором неизвестные девушки прикуривают сигареты от Вечного огня на Мемориале Победы.

- 28 марта в социальных сетях и в средствах массовой информации опубликованы сведения о том, что неизвестная девушка, находясь в парке «Мемориал Победы» в центре города, прикурила от Вечного огня сигарету, а её подруга, стоявшая рядом, снимала указанные действия на камеру мобильного телефона. Действия девушек запечатлел прохожий. По данному факту следственным отделом по Советскому району Улан-Удэ следственного управления Следственного комитета России по Бурятии начата доследственная проверка, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

Следователи и полицейские устанавливают личности девушек.

Отметим, осенью 2021 года в Севастополе произошёл аналогичный инцидент. 16-летние девушка и юноша прикурили сигареты от Вечного огня мемориального комплекса в честь 100-летия окончания Гражданской войны. Тогда было возбуждено уголовное дело, которое в итоге было прекращено. Подростки принесли извинения и загладили свою вину уборкой мемориального комплекса. В итоге они отделались судебным штрафом.

В 2020 году в Тюмени молодые люди ставили ноги на плиты памятника с Вечным огнём, а один из них бросил картонный стаканчик в огонь и прикурил сигарету. Суд назначил им наказание в виде административного ареста на пять и семь дней.

В 2015 году улан-удэнец осквернил тот же Мемориал Победы. Тем ранним утром пьяный контрактник, на днях уволенный из рядов армии, бросил в Вечный огонь один из венков. Пламя распространилось и на другие семь венков и сам памятник. Пожар обезобразил Мемориал и барельефы воинов, павших в Великой Отечественной войне. Вандал в итоге получил реальный срок – 1 года 4 месяца в колонии-поселении. Его также обязали заплатить около 500 тысяч рублей в качестве возмещения ущерба.

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