Наезд произошёл на улице Бабушкина
Накануне, 6 июля в Улан-Удэ произошёл наезд на пешехода.
По данным оперативной сводки по городу, в 19.15 часов 68-летний водитель автомобиля «Тойота Королла» напротив дома по улице Бабушкина, 12 сбил 22-летнюю девушку. Наезд произошёл на нерегулируемом пешеходном переходе
Пострадавшая – жительница Тарбагатайского района. В результате ДТП она получила различные травмы, в том числе, по предварительным данным, закрытую черепно-мозговую травму и закрытые переломы обеих голеней.
Её госпитализировали в республиканскую больницу имени Семашко.
Как сообщал «Байкал-Daily», днём ранее, 5 июля в Заиграевском районе водитель «Москвича» пострадал в столкновении с «КамАЗом».
29 июня в городе Кяхта на «зебре» был насмерть сбит пенсионер.
25 июня в Улан-Удэ в районе остановки «Юбилейный» пьяный пешеход пошёл по «зебре» на свой красный и попал под колёса.
Днём ранее в Улан-Удэ женщина-водитель Toyota Funcargo сбила женщину-пешехода на улице Жердева.
24 июня на улице Сахьяновой 21-летняя девушка-водитель автомобиля «Хонда Фит» сбила 71-летнюю пенсионерку. Девушка получила права меньше трёх месяцев назад.
Вечером 22 июня водитель автомобиля «Тойота Пробокс» на улице Тобольская на «зебре» сбил 25-летнего парня. После водитель скрылся с места аварии, бросив машину на другой улице. Когда его задержали, он признался в своей трусости и рассказал, что уехал после наезда на такси.
Также 22 июня на улице Краснодонская водитель автомобиля «Тойота Харриер» сбил девятилетнего мальчика. Ребёнок неожиданно выехал на проезжую часть на самокате.
В Улан-Удэ у сбитой на «зебре» девушки сломаны обе ноги
Происшествия, Фото:
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