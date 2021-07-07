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В Улан-Удэ у сбитой на «зебре» девушки сломаны обе ноги

В Улан-Удэ у сбитой на «зебре» девушки сломаны обе ноги
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Наезд произошёл на улице Бабушкина

Накануне, 6 июля в Улан-Удэ произошёл наезд на пешехода.

По данным оперативной сводки по городу, в 19.15 часов 68-летний водитель автомобиля «Тойота Королла» напротив дома по улице Бабушкина, 12 сбил 22-летнюю девушку. Наезд произошёл на нерегулируемом пешеходном переходе

Пострадавшая – жительница Тарбагатайского района. В результате ДТП она получила различные травмы, в том числе, по предварительным данным, закрытую черепно-мозговую травму и закрытые переломы обеих голеней.

Её госпитализировали в республиканскую больницу имени Семашко.

Как сообщал «Байкал-Daily», днём ранее, 5 июля в Заиграевском районе водитель «Москвича» пострадал в столкновении с «КамАЗом»

29 июня в городе Кяхта на «зебре» был насмерть сбит пенсионер.

25 июня в Улан-Удэ в районе остановки «Юбилейный» пьяный пешеход пошёл по «зебре» на свой красный и попал под колёса.

Днём ранее в Улан-Удэ женщина-водитель Toyota Funcargo сбила женщину-пешехода на улице Жердева.

24 июня на улице Сахьяновой 21-летняя девушка-водитель автомобиля «Хонда Фит» сбила 71-летнюю пенсионерку. Девушка получила права меньше трёх месяцев назад.

Вечером 22 июня водитель автомобиля «Тойота Пробокс» на улице Тобольская на «зебре» сбил 25-летнего парня. После водитель скрылся с места аварии, бросив машину на другой улице. Когда его задержали, он признался в своей трусости и рассказал, что уехал после наезда на такси.

Также 22 июня на улице Краснодонская водитель автомобиля «Тойота Харриер» сбил девятилетнего мальчика. Ребёнок неожиданно выехал на проезжую часть на самокате.

ДТП

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