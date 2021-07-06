Водитель был пьян, к тому же не имеет водительских прав
Накануне, 5 июля, в Заиграевском районе Бурятии пьяный водитель, к тому же не имеющий прав, устроил ДТП. Всё произошло в посёлке Новоильинск около семи часов вечера.
- 31-летний водитель автомобиля «Москвич», не имеющий права управления транспортным следством, следуя в состоянии алкогольного опьянения, по улице Костромина, выехал на полосу встречного движения. Он совершил столкновение с грузовым автомобилем «КамАЗ» под управлением водителя 1974 года рождения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП водитель «Москвича» с травмами госпитализирован в больницу. 37-летняя пассажирка после оказания помощи была отпущена домой.
Как сообщал «Байкал-Dailу», в субботу, 3 июля в Улан-Удэ в ДТП погиб водитель «Хонды Степвагон».
В Бурятии пьяный водитель «Москвича» врезался в «КамАЗ»
Происшествия, Фото:
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