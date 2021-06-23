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В Улан-Удэ водитель, сбивший пешехода, скрылся на такси

В Улан-Удэ водитель, сбивший пешехода, скрылся на такси
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Задержанный водитель признался в трусости

В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД задержали водителя, скрывшегося после наезда на пешехода.

Как сообщал «Байкал-Daily», вчера вечером водитель автомобиля «Тойота Пробокс» на улице Тобольская на «зебре» сбил 25-летнего парня. После водитель скрылся с места аварии.

Молодой человек получил тяжёлые травмы.

Автомобиль виновника ДТП сотрудники ГИБДД вскоре нашли на улице Тобольская. Водителя в салоне не было, он был объявлен в розыск.


Сегодня во второй половине дня стало известно, что он найден. Водителю 39 лет, он признался в произошедшем.

- Задержанный водитель рассказал полицейским, что испугался содеянного. Он бросил автомобиль, затем вызвал такси и уехал домой, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
ДТП
 
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