В Улан-Удэ водитель, сбивший пешехода, скрылся на такси





В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД задержали водителя, скрывшегося после наезда на пешехода.Как сообщал «Байкал-Daily», вчера вечером водитель автомобиля «Тойота Пробокс» на улице Тобольская на «зебре» сбил 25-летнего парня. После водитель скрылся с места аварии.Молодой человек получил тяжёлые травмы.Автомобиль виновника ДТП сотрудники ГИБДД вскоре нашли на улице Тобольская. Водителя в салоне не было, он был объявлен в розыск.Сегодня во второй половине дня стало известно, что он найден. Водителю 39 лет, он признался в произошедшем.- Задержанный водитель рассказал полицейским, что испугался содеянного. Он бросил автомобиль, затем вызвал такси и уехал домой, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.