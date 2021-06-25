В Улан-Удэ пьяный пешеход попал под колёса «Хонды»





В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД работают на месте ДТП, где сбили пешехода. Наезд произошёл на улице Гагарина, в районе остановки «Юбилейный».- По предварительным данным, водитель автомобиля «Хонда» на регулируемом пешеходном переходе совершила наезд на пешехода. Он пересекал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора, - сообщили «Байкал-Dailу» в УГИБДД по Бурятии.51-летний пешеход получил травму. Его осмотрели медики, но от госпитализации мужчина отказался.- Пешеход находится в состоянии опьянения, - уточнили в Госавтоинспекции.