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В Улан-Удэ пьяный пешеход попал под колёса «Хонды»

В Улан-Удэ пьяный пешеход попал под колёса «Хонды»
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Пьяный пешеход пошёл на красный сигнал светофора

В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД работают на месте ДТП, где сбили пешехода. Наезд произошёл на улице Гагарина, в районе остановки «Юбилейный».

- По предварительным данным, водитель автомобиля «Хонда» на регулируемом пешеходном переходе совершила наезд на пешехода. Он пересекал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора, - сообщили «Байкал-Dailу» в УГИБДД по Бурятии.

51-летний пешеход получил травму. Его осмотрели медики, но от госпитализации мужчина отказался.

- Пешеход находится в состоянии опьянения, - уточнили в Госавтоинспекции.



Как сообщал «Байкал-Dailу», накануне в Улан-Удэ женщина-водитель Toyota Funcargo сбила женщину-пешехода на улице Жердева. Сотрудники ГИБДД установили, что наезд произошёл на «зебре», но дорожная разметка здесь уже стёрлась.

24 июня на улице Сахьяновой 21-летняя девушка-водитель автомобиля «Хонда Фит» сбила 71-летнюю пенсионерку. Девушка получила права меньше трёх месяцев назад.

Вечером 22 июня водитель автомобиля «Тойота Пробокс» на улице Тобольская на «зебре» сбил 25-летнего парня. После водитель скрылся с места аварии, бросив машину на другой улице. Когда его задержали, он признался в своей трусости и рассказал, что уехал после наезда на такси.

Также 22 июня на улице Краснодонская водитель автомобиля «Тойота Харриер» сбил девятилетнего мальчика. Ребёнок неожиданно выехал на проезжую часть на самокате.
ДТП
 
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