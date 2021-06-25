В Улан-Удэ пьяный пешеход попал под колёса «Хонды»

В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД работают на месте ДТП, где сбили пешехода. Наезд произошёл на улице Гагарина, в районе остановки «Юбилейный».
- По предварительным данным, водитель автомобиля «Хонда» на регулируемом пешеходном переходе совершила наезд на пешехода. Он пересекал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора, - сообщили «Байкал-Dailу» в УГИБДД по Бурятии.
51-летний пешеход получил травму. Его осмотрели медики, но от госпитализации мужчина отказался.
- Пешеход находится в состоянии опьянения, - уточнили в Госавтоинспекции.
Как сообщал «Байкал-Dailу», накануне в Улан-Удэ женщина-водитель Toyota Funcargo сбила женщину-пешехода на улице Жердева. Сотрудники ГИБДД установили, что наезд произошёл на «зебре», но дорожная разметка здесь уже стёрлась.
24 июня на улице Сахьяновой 21-летняя девушка-водитель автомобиля «Хонда Фит» сбила 71-летнюю пенсионерку. Девушка получила права меньше трёх месяцев назад.
Вечером 22 июня водитель автомобиля «Тойота Пробокс» на улице Тобольская на «зебре» сбил 25-летнего парня. После водитель скрылся с места аварии, бросив машину на другой улице. Когда его задержали, он признался в своей трусости и рассказал, что уехал после наезда на такси.
Также 22 июня на улице Краснодонская водитель автомобиля «Тойота Харриер» сбил девятилетнего мальчика. Ребёнок неожиданно выехал на проезжую часть на самокате.