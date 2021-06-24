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В Улан-Удэ Toyota Funcargo сбила женщину

В Улан-Удэ Toyota Funcargo сбила женщину
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Сбитая женщина не могла встать и лежала на дороге

Сегодня около 16.30 часов в Улан-Удэ произошёл очередной наезд на пешехода.

Всё произошло на улице Жердева напротив остановки «СМИТ». Женщина за рулём автомобиля Toyota Funcargo сбила женщину-пешехода.


Пешеход получила травмы. Она ждала «скорую помощь», лёжа на дороге и не пытаясь встать.

- Я сзади еду, смотрю – бам! Удар, и её сбило, - рассказал очевидец.

Свидетели наезда – другие автомобилисты тут же остановились, чтобы хоть как-то помочь пострадавшей.

Вскоре медики госпитализировали сбитую женщину.



Как сообщал «Байкал-Dailу», накануне на улице Сахьяновой 21-летняя девушка-водитель автомобиля «Хонда Фит» сбила 71-летнюю пенсионерку. Девушка получила права меньше трёх месяцев назад.

Вечером 22 июня водитель автомобиля «Тойота Пробокс» на улице Тобольская на «зебре» сбил 25-летнего парня. После водитель скрылся с места аварии, бросив машину на другой улице. Когда его задержали, он признался в своей трусости и рассказал, что уехал после наезда на такси.

Также 22 июня на улице Краснодонская водитель автомобиля «Тойота Харриер» сбил девятилетнего мальчика. Ребёнок неожиданно выехал на проезжую часть на самокате.

ДТП
 
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