В Бурятии насмерть сбили пожилого пешехода

Наезд произошёл на «зебре»
29 июня около четырёх часов дня в городе Кяхта 38-летний водитель автомобиля «Хонда Стрим» сбил 69-летнего пешехода. Это произошло на улице Ленина в районе дома № 48, на нерегулируемом пешеходном переходе.
- В результате ДТП пешеход с травмами был доставлен в медицинское учреждение, где позже скончался, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
С начала этого месяца это седьмое ДТП, связанное с наездом на пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе.
Как сообщал «Байкал-Daily», до этого смертельная авария произошла 22 июня в Кижингинском районе. Тогда погибла девочка-подросто
к. За рулём автомобиля находился 15-летний парень. Также в машине ехали его одноклассники – всем от 14 до 16 лет. Пятеро подростков получили травмы.
Авария произошла на «зебре»
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