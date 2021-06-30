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В Бурятии насмерть сбили пожилого пешехода

В Бурятии насмерть сбили пожилого пешехода
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Наезд произошёл на «зебре»

29 июня около четырёх часов дня в городе Кяхта 38-летний водитель автомобиля «Хонда Стрим» сбил 69-летнего пешехода. Это произошло на улице Ленина в районе дома № 48, на нерегулируемом пешеходном переходе.

- В результате ДТП пешеход с травмами был доставлен в медицинское учреждение, где позже скончался, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

С начала этого месяца это седьмое ДТП, связанное с наездом на пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе.

Как сообщал «Байкал-Daily», до этого смертельная авария произошла 22 июня в Кижингинском районе. Тогда погибла девочка-подросток. За рулём автомобиля находился 15-летний парень. Также в машине ехали его одноклассники – всем от 14 до 16 лет. Пятеро подростков получили травмы.

ДТП.смерть
 
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