В Улан-Удэ девушка на «Фите» сбила бабушку

В 10.40 часов утра на улице Сахьяновой 21-летняя девушка-водитель автомобиля «Хонда Фит» сбила 71-летнюю пенсионерку. Произошло это на нерегулируемом пешеходном переходе, сообщили в Госавтоинспекции.
Пожилая женщина с травмами была доставлена в больницу.
- Стоит отметить, что водитель имеет небольшой стаж вождения. Водительское удостоверение девушка получила 2,5 месяца назад, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Dailу», вечером 22 июня водитель автомобиля «Тойота Пробокс» на улице Тобольская на «зебре» сбил 25-летнего парня. После водитель скрылся с места аварии, бросив машину на другой улице. Когда его задержали, он признался в своей трусости и рассказал, что уехал после наезда на такси.
Также 22 июня на улице Краснодонская водитель автомобиля «Тойота Харриер» сбил девятилетнего мальчика. Ребёнок неожиданно выехал на проезжую часть на самокате.