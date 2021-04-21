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В Улан-Удэ на площади Советов произошли задержания

В Улан-Удэ на площади Советов произошли задержания
Происшествия, 
Полиция перекрыла площадь Советов «живой цепью»

В Улан-Удэ спустя чуть больше часа после начала несанкционированной акции протеста на площади Советов полиция перешла к решительным действиям.

Акция в поддержку оппозиционера Алексея Навального началась в 19 часов. Сперва народу было совсем немного, журналистов (выделявшихся в ярко-зелёных жилетках) было в разы больше. Но постепенно народ стал подтягиваться: собралось, по некоторым подсчётам, более сотни человек.

Люди раздавали интервью СМИ под постоянные напоминания полиции о том, что нужно разойтись. Через громкоговорители полицейские напоминали о незаконности публичного мероприятия и об ответственности за данное нарушение.

Час событие проходило весьма мирно. Но в девятом часу вечера на площадь вступила городская техника. Напомним, с 17 до 21 часа власти объявили площадь Советов перекрытой для уборочных работ и противоклещевой обработки. Работать начали тракторы-щётки и другая техника. Одновременно начали опрыскивать ёлки тем самым раствором против клещей.

Полиция, непрестанно просившая покинуть территорию площади, начала задержания. Первым увели молодого человека, который около полчаса назад развернул плакат «Свободу Навальному!»

Затем увели активистку Наталью Филонову.

За ней начались «точечные» задержания и других собравшихся. Людей быстро уводили по одному.

Молодой человек, не хотевший идти с полицейскими, упал на землю. Его «скрутили» нескольких полицейских и унесли на руках. Задерживали и других людей.

В это время полиция выстроилась живой цепью. Сперва участников несогласованной акции окружили, взяв в кольцо. Они были «выдавлены» с площади к остановке общественного транспорта. Затем полицейские встали сплошной стеной, таким образом, перекрыв доступ на площадь.


К слову, после этого одновременно прекратились несколько прямых трансляций, идущих на разных каналах. Пользователи гадают, были ли связь заглушена специально.

Метод с живой цепью из полицейских был ранее применён 31 января на аналогичной акции. Тогда полиция также перекрыла «Арбат».

Несогласованные акции в поддержку Алексея Навального прошли сегодня и в других регионах. До этого несогласованные протесты проходили на улицах России 23 и 31 января. Сам Навальный был осуждён на 3,5 года после возвращения в РФ из Германии.



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