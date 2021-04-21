В Улан-Удэ на площади Советов произошли задержания

В это время полиция выстроилась живой цепью. Сперва участников несогласованной акции окружили, взяв в кольцо. Они были «выдавлены» с площади к остановке общественного транспорта. Затем полицейские встали сплошной стеной, таким образом, перекрыв доступ на площадь.



