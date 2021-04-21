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Полиция призывает улан-удэнцев разойтись с площади Советов

Полиция призывает улан-удэнцев разойтись с площади Советов
Общество, 
Полицейские напоминают, что акция в поддержку Навального несогласованная

На площади Советов Улан-Удэ продолжается несогласованное публичное мероприятие под всероссийским лозунгом «Свободу Навальному!» К половине восьмого вечера на главную площадь Улан-Удэ начали подтягиваться люди. Участников по-прежнему не очень много и пока меньше, чем на аналогичных несанкционированных акциях в январе и феврале.

Площадь Советов, напомним, перекрыта с 17 часов, по официальной причине, для противоклещевой обработки. Территория оцеплена лентой.

Собравшие на площади дали уже не одно интервью журналистам. В восьмом часу вечера полиция начала призывать людей разойтись, напоминая, что мероприятие несанкционированное. «В противном случае вы будете привлечены к административной ответственности по статье 20.2 КоАП», - призывают полицейские через рупоры.

«Требую разойтись. В случае невыполнения требования вы будете привлечены к административной ответственности. Покиньте территорию площади. Далее будет проходить санитарная обработка площади», - раздаются постоянные призывы.

Но пока всё проходит мирно. Задержаний на площади Советов не зафиксировано.

Активистка Наталья Филонова вступила в стычку с полицейским.

- Какого цель вашего нахождения на площади? – обратился он к ней.

В ответ Наталья выдала эмоциональную речь:

- В стране должны прекратить политические репрессии, мы должны мирным путём сказать, что мы против происходящего. Мы за мирный протест. Мы хотим, чтобы молодым у нас была дорога. А ваша власть, которую вы защищаете, топчет нашу Конституцию. Люди не имеют ни социальных гарантий, ничего. Мы сейчас на всю страну, на весь мир заявляем свою солидарность с Навальным. Мы не допустим политической диктатуры.

Сотрудник в ответ вновь предупредил об ответственности за участие в несогласованном мероприятии и за невыполнение требование полицейских.

- Вы отрабатываете крошки с барского стола! – крикнула ему в лицо активистка.

Люди, несмотря на постоянные призывы «немедленно разойтись» через громкоговорители, остаются на площади Советов.


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