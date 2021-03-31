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В Бурятии ощущалось очередное монгольское землетрясение

В Бурятии ощущалось очередное монгольское землетрясение
Происшествия,  Фото:seis-bykl.ru
Землетрясение ощущалось в части Иркутской области и Бурятии

Очередное землетрясение произошло сегодня утром, 31 марта, в Монголии в акватории озера Хубсугул. Магнитуда подземного толчка составила 5,7, следует из данных Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.

Монгольское землетрясение «докатилось» до Бурятии и Иркутской области. Сильнее всего – на уровне 4-5 баллов – толчки ощущались в приграничном посёлке Монды в Бурятии.

На 4 балла монгольское землетрясение почувствовали в Иркутске, Шелехове, Ангарске, Слюдянке, Хомутово, Маркова, Олхе (все Иркутская область) и Тунке (Бурятия). На 3-4 балла – в Зиме, Мегете, Молодёжном, Грановщине, Саянске, Московщине, Новолисихе, Черемхово, Култуте, Чистых Ключах, Михайловке, Усолье-Сибирском, Первомайском, Байкальске, Иркутске-45 (Иркутскя область) и Закаменске (Бурятия).

В ГУ МЧС по Иркутской области сообщили, что пострадавших и разрушений нет. Объекты жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, социальные объекты работают в штатном режиме.

С начала года в Иркутской области и приграничных районах Бурятии зарегистрировано девять сейсмических событий магнитудой более 3-х. Наиболее сильное сейсмическое событие - магнитудой 7 - произошло в Монголии 12 января 2021 года. Всего с учетом афтершоков произошло 247 сейсмособытий.

12 января в результате монгольского землетрясение ощутимо тряхнуло пять регионов России – сильнее всего Бурятию и Иркутскую область. Длительные толчки разбудили в то утро многих жителей, немало испугав их. В домах тряслась мебель, люстры, а стены едва ли не ходили ходуном.

Ранее заведующий лабораторией методов сейсмопрогнозов Геологического института СО РАН Цырен Тубанов в интервью «Байкал-Daily» ответил на волнующие вопросы по поводу землетрясений.
землетрясение
 
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