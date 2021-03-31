Землетрясение ощущалось в части Иркутской области и Бурятии
Очередное землетрясение произошло сегодня утром, 31 марта, в Монголии в акватории озера Хубсугул. Магнитуда подземного толчка составила 5,7, следует из данных Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.
Монгольское землетрясение «докатилось» до Бурятии и Иркутской области. Сильнее всего – на уровне 4-5 баллов – толчки ощущались в приграничном посёлке Монды в Бурятии.
На 4 балла монгольское землетрясение почувствовали в Иркутске, Шелехове, Ангарске, Слюдянке, Хомутово, Маркова, Олхе (все Иркутская область) и Тунке (Бурятия). На 3-4 балла – в Зиме, Мегете, Молодёжном, Грановщине, Саянске, Московщине, Новолисихе, Черемхово, Култуте, Чистых Ключах, Михайловке, Усолье-Сибирском, Первомайском, Байкальске, Иркутске-45 (Иркутскя область) и Закаменске (Бурятия).
В ГУ МЧС по Иркутской области сообщили, что пострадавших и разрушений нет. Объекты жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, социальные объекты работают в штатном режиме.
С начала года в Иркутской области и приграничных районах Бурятии зарегистрировано девять сейсмических событий магнитудой более 3-х. Наиболее сильное сейсмическое событие - магнитудой 7 - произошло в Монголии 12 января 2021 года. Всего с учетом афтершоков произошло 247 сейсмособытий.
12 января в результате монгольского землетрясение ощутимо тряхнуло пять регионов России – сильнее всего Бурятию и Иркутскую область. Длительные толчки разбудили в то утро многих жителей, немало испугав их. В домах тряслась мебель, люстры, а стены едва ли не ходили ходуном.
Ранее заведующий лабораторией методов сейсмопрогнозов Геологического института СО РАН Цырен Тубанов в интервью «Байкал-Daily» ответил на волнующие вопросы по поводу землетрясений.
В Бурятии ощущалось очередное монгольское землетрясение
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Наступил сезон пала травы
Мошенник сумел отговорить женщину от звонков на «горячую линию» банка
Чаще всего подделывают банкноты в 5000 рублей
Безжалостные действия охранников запечатлели на видео
В Сотниково ввели режим повышенной готовности
В подпольном заведении изъяли 400 литров алкоголя
Вор выманил хозяев из квартиры хитрым способом
«Спасая деньги», финансист опустошила все свои кредитные карты
Омуль ловили капроновыми сетями
Мужчина в составе банды расправлялся с собственниками квартир
Подтоплены 155 участков
Вопрос обсуждался на совещания руководителей правоохранительных органов
ДТП произошло на Дорожной
На льду Байкала остались только сапог и шапка погибшего
Мужчина должен был вернуться в Улан-Удэ, но не приехал