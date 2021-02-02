Пожилую улан-удэнку искусала домашняя собака

В Улан-Удэ произошёл очередной случай нападения собаки, и вновь домашней, на человека. Во дворе частного дома в ДНТ «Шамбала» по улице Улаан Туяа беспородная домашняя собака напала на свою 80-летнюю хозяйку. В пресс-службе администрации Улан-Удэ сообщили, что ЧП произошло вчера, 1 февраля.
У пострадавшей рана левой кисти с повреждением сухожилий четвёртого пальца, а также подозрение на перелом костей левого запястья.
Собака у хозяйки была привита, чипирована и вакцинирована от бешенства.
Как сообщал «Байкал-Daily», нападения собак, в том числе домашних, на людей участились в последнее время. Самый страшный из происшествий произошёл 23 декабря в посёлке Забайкальский в Улан-Удэ. Собаки напали на 20-летнюю девушку. Псы повалили её на землю, сильно искусали и обезобразили лицо, а также другие части тела. Было озвучено, что собаки, предположительно, домашние, но на самовыгуле.
Пострадавшая некоторое время находилась в искусственной коме медучреждении в Улан-Удэ. Затем её транспортировали в Москву - оплату спецборта взяли на себя власти Бурятии. Сейчас ей проводятся различные операции.
В тот же день стая собак в Забайкальском напала на девятилетнего мальчика. Но, к счастью, обошлось: после осмотра врачей школьник был отпущен домой.
24 декабря 2020 года на школьницу напал домашний алабай на Комушке. Девушку также госпитализировали с укусами. По пути в школу Галина проходила возле дома, где сидел белый алабай. Пёс неожиданно набросился на девушку сзади. При этом она шла спокойно, то есть никак не провоцировала собаку.
Алабай укусил дважды, порвал куртку и сумку. «Еле шла, было очень больно. У меня глубокая рана», - вспоминала Галина.
Также в посёлке Забайкальский в Улан-Удэ собаки набросились на ребёнка 12 января. Его искусали с ног до головы, пока псов с трудом не отогнал пожилой прохожий. Расходы на транспортировку в Москву, лечение ребёнка, а также проживание его мамы в столице, взяли на себя власти Бурятии.
22 января на Мелькомбинате на двоих детей напал домашний алабай. Школьников отбили от животных росгвардейцы. Одного из детей госпитализировали, другому оказали помощь и отпустили домой.
26 января собаки покусали девятилетнюю девочку в том же злополучном микрорайоне Забайкальский. Ребёнка увезла «скорая помощь».
Были и аналогичные ЧП и раньше. В ноябре 2020-го в Заиграево шестилетнюю девочку насмерть загрызла домашняя собака в ограде дома.
Справка:
Штрафы за нарушение правил выгула домашних животных для граждан составляют от 500 до 1000 руб., за отсутствие регистрации от 500 до 1000 руб. За допущение нападения домашнего животного на человека – штраф от 2 до 5 тыс. рублей при предоставлении медицинской справки.
С жалобами на граждан за нарушение правил выгула домашних животных можно обратиться в управление административного контроля комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ по телефонам 37-72-52, 37-72-48 - по Советскому району, 23-05-80 - по Железнодорожному району, 23-04-10 - по Октябрьскому району.
С 8 февраля вступят в силу изменения в республиканский закон «Об административных правонарушениях». В частности, за нарушение правил выгула животных будет наложен административный штраф на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от 10 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц – от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.
Кроме того, за нарушение порядка регистрации собак будет грозить административный штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей на граждан; на должностных лиц – от 5 тысяч до 10 тысяч рублей; на юридических лиц – от 10 тысяч до 20 тысяч рублей.
Также за допущение нападения домашнего животного или животного из приюта на человека с причинением вреда здоровью влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от 10 тысяч рублей до 50 тысяч рублей; на юридических лиц – от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.