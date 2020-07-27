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Близкие экипажа пропавшего в Бурятии самолёта просят помощи

Близкие экипажа пропавшего в Бурятии самолёта просят помощи
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Родные пилотов пропавшего Ан-2 ищут добровольцев, квадроциклы и дроны с тепловизором

В Бурятии уже неделю продолжаются поиски пропавшего самолёта Ан-2 авиакомпании «Феникс», который 19 июля вылетел из посёлка Кырен в Тункинском районе и с которым пропала связь. На борту находилось шесть человек: два пилота и командиры других экипажей – им показывали территорию для химической обработки с воздуха лесов от шелкопряда. 

Двоюродная сестра командира экипажа Виталия Мациевского Марина Казакова через соцсети бросила клич о помощи. Самолёт мог упасть в труднодоступной тайге, с воздуха его попросту может быть не видно. Родные пропавших просят усилить работу, применить дроны с тепловизорами, отправить в лес поисковые наземные группы. Пока же поиски ведут только самолёт Ан-2 и вертолёты.

«МЧС не отправляет мобильные группы, не отправляет дроны с тепловизорами, ссылаясь на то, что в приоритете на данный момент тушение лесных пожаров. А шесть человеческих жизней с каких пор потеряли ценность? Если они живы, то неизвестно, сколько они смогут там продержаться без еды и теплой одежды», - бьёт тревогу Марина Казакова.

Близким сообщили, что наземные группы не используют, так как неизвестен район поисков. Но с воздуха пропавший самолёт могут так и не увидеть, считают родные.

- В МЧС нам говорят, что квадрат падения самолёта не определён, то есть они не могут наземную группу отправить. А по факту самолёт очень маленький, с неба его может быть не видно, там по 30-40 метров сосны, ели, - поделилась «Байкал-Daily» Марина.

Призыв о помощи был отправлен через соцсети главе Бурятии Алексею Цыденову.

- Через Алексея Самбуевича выбили дрон «Орлан», нам должны его дать. Подключилась поисковая группа «Лиза Алерт» с беспилотником, - рассказала «Байкал-Daily» Марина Казакова.

К поискам родным удалось подключить также охотников и лесников. К родственникам присоединились и добровольцы. Группы из волонтёров и близких пропавших пилотов работают в лесах уже четыре дня. Одна из главных зацепок – свидетель, который рассказал, что, возможно, видел самолёт у села Тибельти в Слюдянском районе Иркутской области.

- Оплатили аренду квадроциклов, спутниковый телефон, чтобы со связью там (в лесу – прим. ред.) быть. Выезжают из Кырена в Тибельти и выдвигаться будут оттуда, - рассказала Марина о планах поисковиков на сегодня.

Командир Ан-2 Виталий Мациевский пилот очень опытный – за его плечами 20 лет лётного стажа. Виталий родом из Бурятии, сейчас живёт в Краснодарском крае. Дома его ждут трое детей.

Все пропавшие пилоты из разных регионов России.

- Это абсолютно опытный экипаж, с тысячами часов налёта. Какая-то техническая ошибка именно со стороны пилотов практически исключена, - уверена Марина.

По словам двоюродной сестры Виталия, авиакомпания «Феникс» поддерживает семьи и держит связь с жёнами членов экипажа. Сами женщины также поддерживают друг друга в этой непростой ситуации. «Находимся в постоянном ожидании с надеждой на чудо», - говорят близкие.

Марина надеется на помощь неравнодушных людей. Она подчёркивает, что им не нужны деньги, а нужны люди, желательно, с техникой вроде квадроциклов, чтобы продолжить поиски в непроходимом лесу. Также она не теряет надежды, что им удастся найти дрон с тепловизором, чтобы облегчить поиск.

С Мариной Казаковой можно связаться по телефону: 89021619547

В ГУ МЧС по Бурятии накануне сообщили, что 25 июля в поисках участвовали вертолёт Ми-8, самолёт Ан-2 и привлечённый недавно вертолёт Робинсон R-66. За всё время с начала поисков с воздуха была обследована площадь в 10,7 тысяч квадратных километров.

Как сообщал «Байкал-Daily», по факту исчезновения самолёта возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».
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