Близкие экипажа пропавшего в Бурятии самолёта просят помощи

Родные пилотов пропавшего Ан-2 ищут добровольцев, квадроциклы и дроны с тепловизором
В Бурятии уже неделю продолжаются поиски пропавшего самолёта Ан-2 авиакомпании «Феникс», который 19 июля вылетел из посёлка Кырен в Тункинском районе и с которым пропала связь. На борту находилось шесть человек: два пилота и командиры других экипажей – им показывали территорию для химической обработки с воздуха лесов от шелкопряда.
Двоюродная сестра командира экипажа Виталия Мациевского Марина Казакова через соцсети бросила клич о помощи. Самолёт мог упасть в труднодоступной тайге, с воздуха его попросту может быть не видно. Родные пропавших просят усилить работу, применить дроны с тепловизорами, отправить в лес поисковые наземные группы. Пока же поиски ведут только самолёт Ан-2 и вертолёты.
«МЧС не отправляет мобильные группы, не отправляет дроны с тепловизорами, ссылаясь на то, что в приоритете на данный момент тушение лесных пожаров. А шесть человеческих жизней с каких пор потеряли ценность? Если они живы, то неизвестно, сколько они смогут там продержаться без еды и теплой одежды», - бьёт тревогу Марина Казакова.
Близким сообщили, что наземные группы не используют, так как неизвестен район поисков. Но с воздуха пропавший самолёт могут так и не увидеть, считают родные.
- В МЧС нам говорят, что квадрат падения самолёта не определён, то есть они не могут наземную группу отправить. А по факту самолёт очень маленький, с неба его может быть не видно, там по 30-40 метров сосны, ели, - поделилась «Байкал-Daily» Марина.
Призыв о помощи был отправлен через соцсети главе Бурятии Алексею Цыденову.
- Через Алексея Самбуевича выбили дрон «Орлан», нам должны его дать. Подключилась поисковая группа «Лиза Алерт» с беспилотником, - рассказала «Байкал-Daily» Марина Казакова.
К поискам родным удалось подключить также охотников и лесников. К родственникам присоединились и добровольцы. Группы из волонтёров и близких пропавших пилотов работают в лесах уже четыре дня. Одна из главных зацепок – свидетель, который рассказал, что, возможно, видел самолёт у села Тибельти в Слюдянском районе Иркутской области.
- Оплатили аренду квадроциклов, спутниковый телефон, чтобы со связью там (в лесу – прим. ред.) быть. Выезжают из Кырена в Тибельти и выдвигаться будут оттуда, - рассказала Марина о планах поисковиков на сегодня.
Командир Ан-2 Виталий Мациевский пилот очень опытный – за его плечами 20 лет лётного стажа. Виталий родом из Бурятии, сейчас живёт в Краснодарском крае. Дома его ждут трое детей.
Все пропавшие пилоты из разных регионов России.
- Это абсолютно опытный экипаж, с тысячами часов налёта. Какая-то техническая ошибка именно со стороны пилотов практически исключена, - уверена Марина.
По словам двоюродной сестры Виталия, авиакомпания «Феникс» поддерживает семьи и держит связь с жёнами членов экипажа. Сами женщины также поддерживают друг друга в этой непростой ситуации. «Находимся в постоянном ожидании с надеждой на чудо», - говорят близкие.
Марина надеется на помощь неравнодушных людей. Она подчёркивает, что им не нужны деньги, а нужны люди, желательно, с техникой вроде квадроциклов, чтобы продолжить поиски в непроходимом лесу. Также она не теряет надежды, что им удастся найти дрон с тепловизором, чтобы облегчить поиск.
С Мариной Казаковой можно связаться по телефону: 89021619547
В ГУ МЧС по Бурятии накануне сообщили, что 25 июля в поисках участвовали вертолёт Ми-8, самолёт Ан-2 и привлечённый недавно вертолёт Робинсон R-66. За всё время с начала поисков с воздуха была обследована площадь в 10,7 тысяч квадратных километров.
Как сообщал «Байкал-Daily», по факту исчезновения самолёта возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».
Близкие экипажа пропавшего в Бурятии самолёта просят помощи
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Подозреваемого поймали в Красноярске
Огнём уничтожена кровля дома, частично повреждены стены
Родные пилотов пропавшего Ан-2 ищут добровольцев, квадроциклы и дроны с тепловизором
«Чёрные лесорубы» орудовали под видом легальных лесозаготовителей
Была угроза перехода огня на деревянный многоквартирный дом
«Ниссан» опрокинулся в кювет
Наезд произошёл на «зебре»
Продолжаются профилактические мероприятия
Мужчины выловили рыбу осенью
Заболело коронавирусом людей за сутки больше, чем выздоровело
Сельчанка продавала спиртосодержащую продукцию не один год
Купальщик не рассчитал свои силы
Поиски тела второго погибшего продолжаются
Двое пассажиров иномарки получили различные травмы
Инцидент произошёл на реке Баргузин