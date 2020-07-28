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На пропавшем в Бурятии самолёт не сработал радиомаяк

На пропавшем в Бурятии самолёт не сработал радиомаяк
Происшествия, 
В Бурятии объяснили, почему спасатели не отправляют наземные группы на поиски пропавшего Ан-2

В Бурятии дали официальное объяснение, почему спасатели ведут поиски пропавшего 19 июля самолёта Ан-2 с шестью людьми на борту только с воздуха. Поиски самолёта осложняются неблагоприятными погодными условиями. Кроме этого, на пропавшем воздушном судне по неизвестной причине не сработал радиомаяк, говорится в сообщении правительства Бурятии.

- Радиомаяк обычно срабатывает при любой аварии, - пояснил спасатель Бурятской республиканской поисково-спасательной службы Игорь Задевалов, - В прошлом году такое же судно в республике потерпело авиакатастрофу, его местонахождение удалось определить сразу по сработавшему радиомаяку, эвакуация экипажа была произведена спустя два часа после падения. Сейчас же у нас нет ни данных радиомаяка, ни явных очевидцев. По этой причине мы пока не можем задействовать наземную поисково-спасательную группировку, поскольку поиски ведутся на обширной территории - сразу в двух районах - Тункинском и Окинском и на территории Иркутской области.

В настоящее время в поиске спасатели задействуют для поисков два самолёта Ан-2 авиакомпании «Феникс» и вертолёт Ми-8 Бурятского поисково-спасательного центра.

Самолёт Ан-2 авиакомпании «Феникс» в рамках выполнения госконтракта должен был обрабатывать леса от сибирского шелкопряда с 20 июля 2020 года. 19 июля экипаж вылетел из села Кырен для осмотра района выполнения авиационных работ. На момент вылета на борту самолета находилось четыре командира прибывших воздушных судов, один пилот-инструктор и второй пилот. В контрольное время экипаж не вышел на связь и до наступления темного времени не вернулся.

-Ежедневно с 20 июля продолжается работа по определению возможного местонахождения воздушного судна. Общее время налета на сегодняшний день составило 31 час 19 минут. Обследована территория около 10,7 тысяч кв. км. Зона поиска - Тункинский, Окинский районы Бурятии и Черемховский район Иркутской области, - уточнили Игорь Задевалов.

Как сообщал «Байкал-Daily», родные пропавших пилотов сами начали поисковую наземную операцию. Близкие просят о помощи добровольцев, людей с квадроциклами, дронами и очень надеются найти тепловизор.

Накануне стало известно, что в Тункинский район прибывают представители известного поискового отряда «Лиза Алерт». Они привезут беспилотник Zala 42116E. «В случае обнаружения самолёта на место незамедлительно выдвинутся спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. Сейчас спасатели находятся в постоянной боевой готовности», - комментировали вчера эту новость в агентстве ГО и ЧС.



самолеты пропавшие без вести
 
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