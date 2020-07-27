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К поискам пропавшего в Бурятии самолёта подключится «Лиза Алерт»

К поискам пропавшего в Бурятии самолёта подключится «Лиза Алерт»
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
В Тункинский район приедут волонтёры отряда «Лиза Алерт» с беспилотником

В Тункинский район Бурятии для поиска пропавшего самолёта Ан-2 авиакомпании «Феникс» прибывают представители известного поискового отряда «Лиза Алерт». Об этом «Байкал-Daily» сегодня сообщила родственница командира пропавшего экипажа, информацию подтвердили в пресс-службе администрации Тункинского района.

- Добровольцы отряда оснащены дронами. Поиск будет проходить на северо-западе Тункинской долины. По некоторым неофициальным источникам, останки самолёта видели очевидцы, в местности Шара-Жалга, в горном ущелье, вблизи границы с Иркутской областью. Если будут необходимы опытные проводники из местных жителей, готов обратиться к нашим охотникам, фермерам, старожилам, чтобы оказать содействие поисковикам из отряда «Лиза Алерт, - сказал глава Тунки Иван Альхеев.

В республиканском агентстве ГО и ЧС сообщили, что два добровольца выехали в Бурятию из Новосибирска. Они привезут беспилотник Zala 42116E. Данный беспилотник способен провести непрерывную фотофиксацию местности в течение шести часов, с дальностью полета до 400 км.

Добровольцы прибудут в село Кырен завтра, 28 июля.

- В случае обнаружения самолёта на место незамедлительно выдвинутся спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. Сейчас спасатели находятся в постоянной боевой готовности, - сообщили в агентстве ГО и ЧС.

Как сообщал «Байкал-Daily», самолёт Ан-2 авиакомпании «Феникс» 19 июля вылетел из посёлка Кырен в Тункинском районе, вскоре с ним пропала связь. На борту было шесть человек – двое членов экипажа и пилоты, которым показывали местность для химической обработки лесов с воздуха от вредителей.

Двоюродная сестра командира экипажа Виталия Мациевского Марина Казакова просит о помощи всех неравнодушных. Она подчёркивает, что не нужны деньги, а нужны люди, желательно, с техникой вроде квадроциклов, чтобы продолжить поиски в непроходимом лесу. Также родные надеются на дрон с тепловизором.
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