В Бурятии опровергли информацию о найденном пропавшем самолёте

Сегодня во второй половине дня в федеральных СМИ появилась информация о найденном пропавшем более недели назад в Бурятии самолёте Ан-2 авиакомпании «Феникс». В частности, ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщил о найденном самолёте в Усольском районе Иркутской области. Пятый канал в своей публикации уточняет, что воздушное судно спасатели разглядели с высоты, облетая территорию на вертолёте Ми-8.
Однако в Главном управлении МЧС по Бурятии не подтвердили данную информацию.
- Информация не подтвердилась. Это прошлогодний самолёт, совершивший жёсткую посадку. Поиски Ан-2 продолжаются, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе ведомства.
Опроверг данные федеральных СМИ и директор авиакомпании «Феникс» Дмитрий Муканов.
- Минуту назад говорила с ним, пропавший самолёт пока не найден, - сообщила в Facebook пресс-секретарь администрации Тункинского района Дора Хамаганова.
Как сообщал «Байкал-Daily», самолёт Ан-2 авиакомпании «Феникс» в рамках выполнения госконтракта должен был обрабатывать леса от сибирского шелкопряда с 20 июля. 19 июля экипаж вылетел из села Кырен для осмотра района выполнения авиационных работ, а в назначенное время не вышел на связь. На борту самолёта было шесть человек – два члена экипажа и четыре пилота, которым показывали район работ.
На воздушном судне по неизвестной причине не сработал радиомаяк, который обычно сигнализирует в случае аварии.
Сегодня стало известно, что на наземные поиски вышли две группы. В одной из них охотники, в другой – проводники и близкие пропавших пилотов.
Спасатели ведут поисковые работы с воздуха – используется вертолёт Ми-8 и самолёты Ан-2.
Из Новосибирска также выехали добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт» с беспилотным летательным аппаратом, который позволяет вести поиски в течение шести часов и на расстоянии до 400 километров.