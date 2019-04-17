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В Забайкалье пьяная мать сожгла своего сына

В Забайкалье пьяная мать сожгла своего сына
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Младшую дочь спасли соседи

В Забайкальском крае 28-летней жительнице села Барахоево Красночикойского района предъявлено обвинение в убийстве 4-летнего сына, а также на покушении на убийство дочери. Обвиняемую заключили под стражу.

По версии следствия, 14 апреля около 12 часов в селе Барахоево пьяная сельчанка решила убить двух своих маленьких детей. Женщина облила мебель и полы в одной из комнат дома горючей жидкостью и подожгла, а сама ушла.

- В результате пожара погиб 4-летний сын обвиняемой. Двухлетнюю дочь обвиняемой успели вытащить из огня соседи, заметившие пожар. Девочка получила ожоги и в настоящее время находится под наблюдением врачей в больнице Читы, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.

Следователи задержали подозреваемую и провели неотложные следственные действия. Помощь в расследовании уголовного дела на месте оказывают следователи-криминалисты регионального следственного управления. Назначены медицинская, пожарно-техническая и другие судебные экспертизы. Допрошены соседи, другие очевидцы, сотрудники полиции, родственники.

- Ходатайствуя об аресте обвиняемой, следователи привели доводы, что, оставаясь на свободе, женщина может скрыться или попытаться оказать давление на свидетелей. Кроме того, женщина ранее привлекалась к уголовной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, неоднократно привлекалась к административной ответственности, злоупотребляет спиртными напитками, не имеет постоянного места работы, - уточняют в Следственном управлении.

Следователям предстоит разобраться во всех обстоятельствах трагедии. Расследование уголовного дела продолжается.
убийство
 
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