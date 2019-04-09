Забайкалец силой напоил сожительницу уксусной кислотой на глазах её ребёнка

Женщина скончалась, испытывая мучительные боли



Сегодня, 9 апреля, Забайкальский краевой суд рассмотрел уголовное дело по обвинению 33-летнего жителя Балея в убийстве, совершенном с особой жестокостью.



В сентябре 2018 года в Чите мужчина силой влил в рот своей сожительнице не менее 50 граммов уксусной кислоты на глазах у её малолетнего ребёнка. Желая смерти женщины, он не предпринял никаких мер к оказанию помощи.



В результате острого отравления уксусной кислотой женщина, не в силах оказать себе помощь, скончалась через трое суток, испытывая мучительные боли.



В ходе предварительного следствия и в судебном заседании фигурант уголовного дела отказался признать свою вину.



- В прениях сторон прокурор региона Василий Войкин изложил доводы стороны обвинения и попросил суд признать мужчину виновным в совершении указанного преступления, назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 19 лет в исправительной колонии строго режима с ограничением свободы сроком на 2 года, - сообщила пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.



Кроме того, прокурор попросил удовлетворить в полном объёме заявленные потерпевшими исковые требования о возмещении морального вреда на общую сумму 7 млн рублей.



Последнее слово подсудимого и оглашение приговора предварительно ожидается не ранее 15 апреля 2019 года.

