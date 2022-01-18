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Решение суда по экс-министру образования Бурятии устояло

Решение суда по экс-министру образования Бурятии устояло
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Верховный суд Бурятии вынес решение по делу Баира Жалсанова

17 января Верховный суд Бурятии признал законным решение Советского районного суда Улан-Удэ по увольнению бывшего министра образования Баира Жалсанова.

Баир Жалсанов официально покинул пост министра образования и науки Бурятии летом 2021 года. После ухода Жалсанова с поста министра претензии к формулировке увольнения предъявила прокуратура. Прокурор республики Галина Ковалёва подала иск к главе Бурятии с требованием изменить формулировку увольнения с «по собственному желанию» на «по утрате доверия». Всё потому, что в своё время Баир Жалсанов, согласно законодательству, вовремя не указал, что его отец является учредителем частного детского сада. Это является возможным поводом для конфликта интересов. 

30 сентября Советский районный суд удовлетворил иск прокуратуры. Это влечёт включение бывшего министра в реестр лиц, утративших доверие, на пять лет, в связи с чем он не сможет занимать государственные и муниципальные должности. Позже от главы республики и самого Жалсанова поступили апелляционные жалобы в Верховный суд Бурятии.

Однако в Верховном решение районного суда устояло. С Жалсановым всё-таки придётся расторгнуть трудовой договор по пункту 7.1 части 1 статьи 81 Трудового кодекса (в связи с утратой доверия).

- В судебном заседании факт неисполнения министром образования и науки республики Жалсановым обязанности по предотвращению и урегулированию конфликта интересов установлен. Доводы апелляционных жалоб представителей ответчика не нашли подтверждения, - сообщил источник «Байкал-Daily».

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