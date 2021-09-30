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Суд обязал изменить формулировку увольнения бывшего бурятского министра

Суд обязал изменить формулировку увольнения бывшего бурятского министра
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Суд удовлетворил иск прокуратуры, поданный к главе Бурятии

30 сентября Советский районный суд Улан-Удэ удовлетворил иск прокуратуры республики к главе Бурятии, касающийся увольнения бывшего министра образования и науки Баира Жалсанова. Об этом сообщил источник «Байкал-Daily», уточнивший что сам Жалсанов на судебном заседании отсутствовал.

Признан незаконным указ об увольнении министра образования и науки Бурятии Баира Жалсанова «по собственному желанию». Формулировку увольнения Жалсанова предстоит изменить на утрату доверия. Так что бывший министр будет включен на пять лет в реестр лиц, утративших доверие. Всё это время он не сможет занимать государственные и муниципальные должности.

В производство суда исковое заявление поступило в середине августа.

Как сообщал «Байкал-Daily», Баир Жалсанов официально покинул пост министра образования и науки Бурятии летом 2021 года.

Он пытался уйти в отставку ещё в начале апреля. Тогда Жалсанов подал на имя главы Бурятии прошение об увольнении по собственному желанию. Произошло это после обысков в минобрнауки и комитете по образованию администрации Улан-Удэ.

Однако глава Бурятии Алексей Цыденов наложил резолюцию на прошение. Глава отправил министра только в отпуск без содержания до выяснения ситуации. Решение Алексей Цыденов объяснил отсутствием на тот момент официальной информации по уголовному делу.

Жалсанов возглавлял минобрнауки Бурятии почти четыре года.

Справка:

Баир Жалсанов родился 24 мая 1975 года в селе Судунтуй Агинского района Читинской области. Окончил Бурятский государственный университет по специальности «Филология», квалификация: учитель бурятского языка и литературы

Работал учителем родного языка и литературы Судунтуйской общеобразовательной школы, редактором отдела художественного вещания на бурятском языке ФГУП «Бурятская государственная телевизионная и радиовещательная компания», ведущим специалистом отдела общего образования министерства образования и науки Бурятии.

С 2005 по 2014 годы был директором республиканского бурятского национального лицея-интерната №1.

В 2014 году назначен заместителем министра – председателем комитета общего и дополнительного образования министерства образования и науки Бурятии.

В сентябре 2016 года назначен на должность исполняющего обязанности министра образования и науки.

В октябре 2017 года назначен министром образования и науки Бурятии. Покинул пост в июле 2021-го.
увольнение минобрнауки

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