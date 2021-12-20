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Глава Бурятии: «Увольнял министра образования без радости»

Глава Бурятии: «Увольнял министра образования без радости»
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Алексей Цыденов раскрыл подробности по увольнению с поста министра образования Баира Жалсанова

Глава Бурятии Алексей Цыденов на сегодняшней пресс-конференции раскрыл подробности скандального увольнения с поста министра образования Баира Жалсанова.

Как сообщал «Байкал-Daily», Баир Жалсанов официально покинул пост министра образования и науки Бурятии летом 2021 года. При этом прошение об увольнении он подал ещё в начале апреля. Произошло это вскоре обысков, проведённых в минобрнауки и комитете по образованию администрации Улан-Удэ.

После ухода Жалсанова с поста министра претензии к формулировке увольнения предъявила прокуратура. Прокурор республики Галина Ковалёва подала иск к главе Бурятии с требованием изменить формулировку увольнения с «по собственному желанию» на «по утрате доверия». 30 сентября Советский районный суд удовлетворил иск прокуратуры. Это влечёт включение бывшего министра в реестр лиц, утративших доверие, на пять лет, в связи с чем он не сможет занимать государственные и муниципальные должности. Впрочем, эпопея затягивается: от главы и Жалсанова поступили апелляционные жалобы в Верховный суд Бурятии.

Сегодня на пресс-конференции Алексей Цыденов раскрыл, в чём суть претензий прокуратуры. Баир Жалсанов, согласно законодательству, не указал, что его отец является учредителем частного детского сада. «Затем он это сделал, но с опозданием», - пояснил глава республики.

- На мой взгляд это была бестолковая ошибка, если честно, - добавил он.

Подобные нарушения должны рассматриваться на комиссии по урегулированию конфликта интересов. Однако, как выяснилось, порядок рассмотрения таких вопросов на республиканском уровне, в отличие от федерального, сформирован не до конца.

- Поскольку комиссией не было рассмотрено, он сам написал заявление по собственному желанию. При этом сразу скажу, что увольнял его я без радости, поскольку всё-таки объём работы, которое сделало министерство, значительный, - поделился Алексей Цыденов.

Он перечислил достижения при министре Жалсанове: строительство детских садов, школ, открытие центра олимпиадной подготовки, кванториумов, IT-кубов и пр. «Мы в этом плане одни из лидеров по количеству таких точек развития», - отметил глава.

- Плюс отдельное развитие получили программы бурятского языка. Много сделано по зарплата учителей и техперсонала школ. Всё-таки результаты есть, - подчеркнул Алексей Цыденов.

Что касается формулировки увольнения, из-за которой идут суды, то работа будет продолжаться «в правовом поле», заключил глава.


глава Бурятии Алексей Цыденов минобраз

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