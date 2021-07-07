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В Бурятии увольняется министр образования

В Бурятии увольняется министр образования
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Баир Жалсанов написал заявление об увольнении по собственному желанию

Баир Жалсанов покидает пост министра образования Бурятии. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Информацию об этом распространили сегодня Telegram-каналы, в частности «Горная Бурятия» и «БурКОПсоюз». В пресс-службе правительства Бурятии «Байкал-Dailу» данную информацию подтвердили.

В апреле Баир Жалсанов уже пытался уйти в отставку в начале апреля. Он подал на имя главы Бурятии прошение об увольнении по собственному желанию. Произошло это после обысков в минобрнауки и комитете по образованию администрации Улан-Удэ. В своём заявлении по поводу отставки Баир Жалсанов выразил уверенность в «объективном и справедливом рассмотрении всех обстоятельств дела следствием». Он заверил, что сам работал «честно и добросовестно».

В свою очередь, глава Бурятии Алексей Цыденов тогда наложил резолюцию на прошение Жалсанова. Глава отправил министра только в отпуск без содержания до выяснения ситуации. Решение Алексей Цыденов объяснил отсутствием на тот момент официальной информации по делу. 

Сегодня Telegram-канал «БурКОПсоюз» уточнил, что заявление об отставке Баир Жалсанов написал по итогам заседания комиссии по противодействию коррупции. Вероятнее всего, заседание состоялось как раз сегодня. 

Жалсанов возглавлял минобрнауки Бурятии почти четыре года.

Справка:

Баир Жалсанов родился 24 мая 1975 года в селе Судунтуй Агинского района Читинской области. Окончил Бурятский государственный университет по специальности «Филология», квалификация: учитель бурятского языка и литературы

Работал учителем родного языка и литературы Судунтуйской общеобразовательной школы, редактором отдела художественного вещания на бурятском языке ФГУП «Бурятская государственная телевизионная и радиовещательная компания», ведущим специалистом отдела общего образования министерства образования и науки Бурятии.

С 2005 по 2014 годы был директором республиканского бурятского национального лицея-интерната №1.

В 2014 году назначен заместителем министра – председателем комитета общего и дополнительного образования министерства образования и науки Бурятии.

В сентябре 2016 года назначен на должность исполняющего обязанности министра образования и науки.

В октябре 2017 года назначен министром образования и науки Бурятии.

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