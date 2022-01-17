Глава Бурятии с супругой прошли ревакцинацию





В республике завершили первичную вакцинацию 450 646 человек. Повторную вакцинацию начали 92 449 человек.- Сейчас у нас из-за праздников снизились темпы вакцинации, - сказал Алексей Цыденов. - Но сейчас наступили сроки, когда ревакцинация должна уже опережать уровень первичной вакцинации, и хотелось бы, чтобы к весне мы подошли подготовленными, надеюсь на это.Глава Бурятии подчеркнул, что в настоящее время перед обществом стоит задача научиться жить с ковидом, и необходимо выстроить образ жизни, систему здравоохранения, культуру общения, бизнес, все взаимодействие из соображений, что стопроцентной защиты от ковида нет. Главное в настоящее время - минимизация тяжёлых последствий. «Соответственно главным вопросом является вакцинация, формирование коллективного иммунитета», - сказал Алексей Цыденов.