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Глава Бурятии с супругой прошли ревакцинацию

Глава Бурятии с супругой прошли ревакцинацию
Власть,  Фото:пресс-служба правительства РБ
«Вирус не уйдёт, он меняет форму, штаммы, «омикрон» уже пришёл в Бурятию», - напомнил Алексей Цыденов

В понедельник, 17 января, глава Бурятии Алексей Цыденов прошёл ревакцинацию против коронавирусной инфекции вместе со своей супругой Ириной.


Это уже третий этап иммунопрофилактики, который проходит Алексей Цыденов. В первый раз он вакцинировался ещё осенью 2020-го. В начале июля 2021-го прошёл ревакцинацию. Через некоторое время глава подхватил коронавирус, который перенёс в лёгкой форме, а вылечился довольно быстро. Своё нормальное самочувствие сам глава связал как раз с тем, что ранее ставил прививки.

- Вакцина – единственный способ перевести ковид в привычные нам ОРЗ. Вирус не уйдёт, он меняет форму, штаммы, «омикрон» уже пришёл в Бурятию. По всей стране за три дня заражённых «омикроном» стало больше в 2,5 раза. Но вакцина создаёт необходимый уровень защиты для всех форм. И это доказывает сегодняшняя действительность. Вспомните первую пандемийную осень, когда вся система здравоохранения работала на пределе возможностей – 11 больших больниц были полностью переведены под ковид, около трёх тысяч ковидных коек было занято. А сейчас задействовано 1015 коек, хотя заболеваемость и распространение инфекции остается таким же. Это говорит о том, что общий уровень иммунитета выше, - отметил Алексей Цыденов.

 
В республике завершили первичную вакцинацию 450 646 человек. Повторную вакцинацию начали 92 449 человек.

- Сейчас у нас из-за праздников снизились темпы вакцинации, - сказал Алексей Цыденов. - Но сейчас наступили сроки, когда ревакцинация должна уже опережать уровень первичной вакцинации, и хотелось бы, чтобы к весне мы подошли подготовленными, надеюсь на это.

Глава Бурятии подчеркнул, что в настоящее время перед обществом стоит задача научиться жить с ковидом, и необходимо выстроить образ жизни, систему здравоохранения, культуру общения, бизнес, все взаимодействие из соображений, что стопроцентной защиты от ковида нет. Главное в настоящее время - минимизация тяжёлых последствий. «Соответственно главным вопросом является вакцинация, формирование коллективного иммунитета», - сказал Алексей Цыденов. 

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