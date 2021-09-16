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Алексей Цыденов: «Ура! Свободен!»
Власть,  Фото:страница Алексея Цыденова
Глава Бурятии довольно быстро победил коронавирус

Глава Бурятии Алексей Цыденов вылечился от коронавируса, о чём радостно сообщил на своей странице в Instagram.

- Ура! Свободен! С 8 сентября до сегодняшнего лечил ковид. Если бы не сдавал регулярно тесты я бы его и не заметил, если честно. Прошел совсем влегкую. Но из рабочего графика, конечно, выбил, - написал Алексей Цыденов.

Пост он написал в пятом часу дня, известив, что уже собирается ехать на работу.

- Всем здоровья! Поехал на работу, - поделился глава республики.

Пользователи поздравляют его с выздоровлением и желают не болеть больше.


Как сообщал «Байкал-Daily», Алексей Цыденов рассказал о том, что заболел коронавирусом, чуть больше недели назад, 8 сентября.

Глава республики постоянно сдаёт тесты на коронавирус, последний анализ он проходил 2 сентября на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Тот анализ был отрицательным. Следовательно, сделал вывод Алексей Цыденов, он где-то заразился после приезда из Владивостока за прошедшие шесть дней.

Самочувствие у главы было хорошее, что сам он связал с тем, что вакцинирован от коронавируса. Как известно, вакцина не защищает от заражения, но позволяет перенести заболевание в более лёгкой форме.
Все дни, пока Алексей Цыденов находился на самоизоляции, он работал из дома. Только сегодня в первой половине глава показал своё рабочее место и шутил, что мечтает «вырваться из клетки».

глава Бурятии Алексей Цыденов коронавинус

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