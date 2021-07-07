Глава Бурятии рассказал о самочувствии после ревакцинации

Сегодня глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал на своей странице в Instagram о самочувствии после ревакцинации от коронавируса.
Как сообщал «Байкал-Dailу», Алексей Цыденов вновь получил прививку от коронавирусной инфекции накануне, 6 июля. Впервые он привился ещё осенью, но с тех пор уровень антител снизился, так что Алексей Цыденов вновь прошёл вакцинацию.
- Добрый день земляки! Вчера ревакцинировался! Первую вакцину от ковида поставил еще в сентябре. Сейчас, в соответствии с новым порядком Минздрава о ревакцинации, повторно вакцинировался. Пока никаких последствий вакцинации не почувствовал. Температуры нет. Других проявлений нет, - поделился Алексей Цыденов.
Он рассказал, что в день прививки работал, как обычно, допоздна.
- Вчера работал, как обычно, допоздна. Сегодня тоже на работе. Всем здоровья! Вакцинируйтесь. Не болейте! – заключил глава республики.
В комментариях пользователи спрашивают, какую Алексей Цыденов выбрал вакцину. Пока на этот вопрос он не ответил.