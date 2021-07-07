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Глава Бурятии рассказал о самочувствии после ревакцинации

Глава Бурятии рассказал о самочувствии после ревакцинации
Власть,  Фото:пресс-служба правительства РБ
После ревакцинации Алексей Цыденов работал допоздна

Сегодня глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал на своей странице в Instagram о самочувствии после ревакцинации от коронавируса.

Как сообщал «Байкал-Dailу», Алексей Цыденов вновь получил прививку от коронавирусной инфекции накануне, 6 июля. Впервые он привился ещё осенью, но с тех пор уровень антител снизился, так что Алексей Цыденов вновь прошёл вакцинацию.

- Добрый день земляки! Вчера ревакцинировался! Первую вакцину от ковида поставил еще в сентябре. Сейчас, в соответствии с новым порядком Минздрава о ревакцинации, повторно вакцинировался. Пока никаких последствий вакцинации не почувствовал. Температуры нет. Других проявлений нет, - поделился Алексей Цыденов.

Он рассказал, что в день прививки работал, как обычно, допоздна.

- Вчера работал, как обычно, допоздна. Сегодня тоже на работе. Всем здоровья! Вакцинируйтесь. Не болейте! – заключил глава республики.

В комментариях пользователи спрашивают, какую Алексей Цыденов выбрал вакцину. Пока на этот вопрос он не ответил.

глава Бурятии Алексей Цыденов коронавирус профилактика вакцинация

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