Глава Бурятии рассказал о самочувствии после ревакцинации



- Добрый день земляки! Вчера ревакцинировался! Первую вакцину от ковида поставил еще в сентябре. Сейчас, в соответствии с новым порядком Минздрава о ревакцинации, повторно вакцинировался. Пока никаких последствий вакцинации не почувствовал. Температуры нет. Других проявлений нет, - поделился Алексей Цыденов.



Он рассказал, что в день прививки работал, как обычно, допоздна.



- Вчера работал, как обычно, допоздна. Сегодня тоже на работе. Всем здоровья! Вакцинируйтесь. Не болейте! – заключил глава республики.



В комментариях пользователи спрашивают, какую Алексей Цыденов выбрал вакцину. Пока на этот вопрос он не ответил.





