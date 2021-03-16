Алексей Цыденов пояснил, когда смягчат ограничительный режим
Глава Бурятии Алексей Цыденов заявил об эффективности вакцины от коронавируса. По его словам, он привился ещё в октябре 2020 года. Тогда переболело всё его ближнее окружение, но самого Алексея Цыденова «не зацепило».
- Вакцина работает. Я всех призываю вакцинироваться. У нас и молодое, и старшее поколение вакцинировано. Иммунитет появляется если переболел, либо вакцинировался. Поэтому лучше не болеть, лучше вакцинироваться, - прокомментировал сегодня на пресс-конферениции Алексей Цыденов.
Как сообщал «Байкал-Daily», по данным на 10 марта, было провакцинировано 4% населения Улан-Удэ. Почему так происходит, глава Бурятии также пояснил.
- Сейчас у нас в республику поставлено 45 тысяч (доз) вакцины. Поставки идут равномерно. В России сейчас развивается производство параллельно, в таких объёмах вакцину страна никогда не производила, строятся заводы по выпуску вакцины, и она сразу с конвейера идёт в регионы, - сказал Алексей Цыденов.
Он заявил, что к осени должно быть привито 60% населения. Тогда же можно ждать послаблений ковидных ограничений, которые действуют на сегодня в республике.
На данный момент ограничительные меры действуют до конца марта. Для граждан от 65 лет и старше, а также имеющих хронические заболевания действует режим самоизоляции. Приостановлены досуговые, развлекательные, зрелищные, культурные, физкультурные, спортивные, выставочные, просветительские, рекламные, публичные массовые и иные подобные мероприятия с очным присутствием граждан, за исключением отдельных случаев.
Главу Бурятии коронавирус «не зацепил»
Власть, Фото:
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