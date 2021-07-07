Светлана Шабаршова написала заявление об увольнении
Светлана Шабаршова досрочно покинула пост главы Тарбагатайского района Бурятии. Её отставку райсовет депутатов принял 5 июля, сообщается в группе «Тарбагатай-инфо».
«Прекратить досрочно полномочия главы МО «Тарбагатайский район» Шабаршовой Светланы Юрьевны с 8 июля 2021 года. Основание - личное заявление С. Ю. Шабаршовой», - говорится в решении районного совета депутатов.
Исполняющим обязанности главы назначен бывший замминистра экономики Бурятии Владимир Смолин. 1 июля он получил должность первого замруководителя администрации Тарбагатайского района. Смолин считается главным претендентом на пост следующего главы района. Так как власти района ранее отказались от всенародных выборов, решение примет райсовет.
Как сообщал «Байкал-Daily», Светлана Шабаршова возглавила Тарбагатайский район в сентябре 2019 года, до этого она занимала должность главы сельского поселения «Саянтуйское». Тогда на сессии райсовета за неё проголосовало большинство – девять человек. Конкурировал с ней Алексей Елизов, замглавы района по социальному развитию – за него отдали шесть голосов.
До неё район возглавлял Виктор Максимов, выигравший выборы в 2014-м году.
Ранее досрочно освободился пост главы Хоринского района. Юрий Ширабдоржиев подал в отставку для того, чтобы перейти в администрацию главы Бурятии, ему прочат пост руководителя комитета территориального развития.
В начале июня нового главу получил Курумканский район. Предыдущий руководитель Владислав Сультимов также решил уволиться досрочно. Кресло получил бывший замминистра культуры Бурятии Леонид Будаев.
Также новый глава и в Тункинском районе. После ухода Ивана Альхеева в правительство республики Тунку возглавил Чингис Маншеев.
Тарбагатайский район Бурятии остался без главы
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