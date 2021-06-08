Замминистра культуры Бурятии возглавит Курумканский район

На пост претендовали пять человек
В Курумканском районе Бурятии выбрали нового главу. Накануне состоялись заседание конкурсной комиссии и сессия районного совета депутатов, где рассмотрели претендентов на пост главы.
Как сообщал «Байкал-Daily», на кресло главы Курумканского района претендовали пять человек: замминистра культуры Бурятии Леонид Будаев, руководитель Иволгинского филиала Бурятского республиканского техникума автомобильного транспорта Вячеслав Ачитуев, генеральный директор ООО «Первая компания» Эрдэм Биликтуев, генеральный директор ООО «Сигнал +» Андрей Хурхесов и заместитель руководителя по развитию компании «Абсолют» Жаргал Элбенов.
Конкурсная комиссия отправила в финал Леонида Будаева и Эрдэма Биликтуева.
- По итогам конкурса на голосование рекомендовали двоих претендентов: Леонида Будаева и Эрдэма Биликтуева. По итогам голосования районного совета депутатов Курумканского района: за Будаева Л.Б. - 9 голосов, за Биликтуева Э.Д-Д. - 1 голос. 5 бюллетеней испорчены, - сообщается в группе «Курумкан-инфо.24/7».
На пост главы выбран Леонид Будаев.
Как сообщал «Байкал-Daily», в апреле Владислав Сультимов досрочно покинул пост главы Курумканского района. Он встретился с главой Бурятии Алексеем Цыденовым и сообщил о своём решении об увольнении.
- В связи с моим желанием перейти на другое место работы и, учитывая, что нужны обновления, прошу вашего одобрения внести предложение в районный совет депутатов о сложении моих полномочий как главы муниципального образования «Курумканский район». Хочу поблагодарить вас, смею заверить, что в будущем, работая в других сферах деятельности, я готов приложить все усилия для дальнейшего развития нашего района, - отметил тогда Сультимов
Леонид Будаев уроженец Баргузинского района. В разные годы он работал в минфине Бурятии, был заместителем главы Баунтовского района, в конце декабре 2014 года по итогам конкурса был назначен руководителем администрации Курумканского района. В 2018 году пришёл на должность заместителя министра культуры Бурятии по вопросам экономики, правовой работы и бухгалтерского обеспечения, где и трудится по настоящее время.
Замминистра культуры Бурятии возглавит Курумканский район
Власть, Фото:
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