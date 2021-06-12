Новый глава Тунки был избран единогласно
В субботу, 12 июня, в Тункинском районе Бурятии был определён новый глава. Всенародные выборы главы в Тунке ранее отменили, перейдя на назначение по конкурсу.
Победу одержал врио главы Тункинского района Чингис Маншеев. Его соперниками в финале конкурса стали директор Горхонской средней школы Азия Майорова и генеральный директор ООО «Тридэ» Доржа Сыбыков.
Выступления претендентов и их программы развития района заслушали на сессии райсовета депутатов. В итоге Чингис Маншеев одержал единогласную победу, получив все голоса. У Майоровой и Сыбыкова оказалось. соответственно, ноль голосов.
Прежний глава района Иван Альхеев досрочно покинул этот пост в начале марта. Он получил должность зампреда правительства Бурятии, курирующего минимущества, минприроды, минтуризма и минкультуры.
После его ухода врио главы района стал Чингис Маншеев. Ранее Маншеев был замом Альхеева по развитию инфраструктуры, а затем вернулся в администрацию Тункинского района заместителем главы района по экономике и финансам.
В Тункинском районе Бурятии определились с новым главой
Власть, Фото:
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