Экс-глава Хоринского района переходит в администрацию главы Бурятии

Без руководителя остался уже второй район Бурятии
Юрий Ширабдоржиев досрочно покинул пост главы Хоринского района Бурятии. Об этом сообщил зампред правительства республики – руководитель администрации главы и правительства Бурятии Баир Цыренов
- Несмотря на сегодняшний уход с должности главы района Юрий Ширабдоржиев отчитался перед депутатами и поделился планами развития района, - отметил Баир Цыренов в Facebook.
Юрию Ширабдоржиеву прочат переход в администрацию главы и правительства Бурятии. Сообщается, что там он возглавит комитет территориального развития.
- Подал в отставку глава Хоринского района. Со 2 июня Ширабдоржиев Юрий Цыремпилович освободил должность главы района по собственному желанию. Перейдёт на работу в администрацию главы РБ, - отмечается в группе «Хоринск-инфо.24/7».
С 3 июня временно исполняющим обязанности главы Хоринского района назначен первый замруководителя районной администрации Александр Черных.
Юрий Ширабдоржиев стал главой Хоринского района в 2013 году после перехода прежнего главы района Баира Жамбалова в администрацию главы Бурятии. Тогда Жамбалов был также назначен на должность заместителя руководителя администрации главы и правительства по вопросам территориального развития - председателя комитета территориального развития. То есть по сути Ширабдоржиев повторяет карьерный путь Жамбалова.
Но вернёмся к 2013 году. Тогда на выборах Юрий Ширабдоржиев получил больше половины всех голосов – 58,3%. Победил он с большим отрывом от всех своих соперников.
В 2017 участвовал в конкурсном отборе на должность министра экономики Бурятии, но победил тогда Александр Бардалеев.
Весной 2018 года в Бурятии был принят закон, дающий муниципалитетам право самим решать, избирать своих глав на выборах или же назначать по конкурсу. Единственное исключение - Улан-Удэ, где мэра всегда будут избирать исключительно всенародным голосованием.
Избирать глав по конкурсу с решающим голосованием депутатами райсовета первыми решили три района. Таким образом были выбраны главы Муйского, Заиграевского и Хоринского районов. В сентябре действующий глава района Юрий Ширабдоржиев был переизбран. За него отдали свои голоса все 15 депутатов райсовета на сессии. Его соперником был начальник управления культуры администрации района Эрдэм Жамсаранов.
Проголосовали за отставку
Недавно ещё один глава района лишился поста. Райсовет депутатов принял решение об отставке главы Джидинского района Валерия Цыренова.
- Началась 33 сессия райсовета. Основной вопрос «Об удалении Главы МО Джидинский район Цыренова В.Р. в отставку». Присутствуют 13 депутатов из 15. Необходимый кворум имеется. В. Р. Цыренов на сессии отсутствует, - сообщалось на этой неделе в группе «Джида-инфо.24/7».
Депутаты проголосовали за отставку Цыренова. Решение было принято открытым голосованием, большинством голосов: поддержали решение 11 депутатов, против - голосовал 1 депутат, воздержался 1 депутат.
Решение вступит в силу после официальной публикации в СМИ.
Экс-глава Хоринского района переходит в администрацию главы Бурятии
Власть, Фото:
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