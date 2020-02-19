Экс-министр здравоохранения Бурятии возглавил БСМП

Дамбинима Самбуев, покинувший пост министра здравоохранения Бурятии 17 января, без работы был всего месяц. Он назначен новым главным врачом республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи. Накануне, 18 февраля, коллективу БСМП его представила глава минздрава Евгения Лудупова.
В БСМП отмечают, что министр в своей речи обратила внимание на необходимость изменений ради оказания качественной, безопасной, экстренной медицинской помощи.
Сам Дамбинима Самбуев заявил о больших задачах и «огромном потенциале» коллектива БСМП.
- Больница скорой медицинской помощи имеет статус республиканской, 90% поступивших – это пациенты экстренные. В экстренной медицине каждая секунда важна. Задачи наши понятны – предоставлять качественную, безопасную медицинскую помощь. И я, влившись ваш коллектив, буду все делать все для блага нашего населения и коллектива. Нам важно работать слаженно, и я хочу пожелать всем нам успеха в совместной работе, - отметил он.
Относительно больницы скорой медицинской помощи будут пересмотрены подходы к маршрутизации пациентов. На данный момент проанализирован пациентский поток регионального сосудистого центра БСМП. Министр попросила коллективу БСМП подключиться и внести предложения для выстраивания эффективного взаимодействия с центральными районными больницами.
Как сообщал «Байкал-Daily», Дамбинима Самбуев покинул пост министра 17 января. Он трудился в этой должности с декабря 2017 года. Вскоре новым министром была назначена бывший главврач республиканской клинической больницы имени Семашко Евгения Лудупова.
Ранее БСМП возглавлял Эрдэм Раднаев, к слову, супруг заместителя руководителя администрации главы и правительства Бурятии по совершенствованию госуправления Ирины Смоляк. 11 февраля он покинул эту должность по собственному желанию.