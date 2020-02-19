Экс-министр здравоохранения Бурятии возглавил БСМП

- Больница скорой медицинской помощи имеет статус республиканской, 90% поступивших – это пациенты экстренные. В экстренной медицине каждая секунда важна. Задачи наши понятны – предоставлять качественную, безопасную медицинскую помощь. И я, влившись ваш коллектив, буду все делать все для блага нашего населения и коллектива. Нам важно работать слаженно, и я хочу пожелать всем нам успеха в совместной работе, - отметил он.





