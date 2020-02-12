Бывший главврач БСМП опубликовал прощальный пост

Эрдэм Раднаев отметил, что «не все планы удалось осуществить»
Эрдэм Раднаев, уволившийся с должности главного врача БСМП, опубликовал большой прощальный пост в Facebook. Он подвёл итоги пятилетней работы в больнице.
- Я покидаю пост главного врача РК БСМП им. В. В. Ангапова. Для меня, как управленца и хирурга травматолога-ортопеда, эти 5 лет были бесценными (2015-2020 гг.). Я приобрёл новых друзей, многому научился у коллег и получил колоссальный опыт административной работы. Хочу поблагодарить коллег за поддержку и понимание! Мы вместе много добились: приобрели много нового современного оборудования, в том числе высокотехнологичного, что позволило значительно улучшить качество обслуживания пациентов, значительно увеличили объёмы высокотехнологичных операций по профилям - травматология и ортопедия, нейрохирургия, урология, хирургия, - написал он.
Эрдэм Раднаев поделился тем, что снизилось число врачебных ошибок, а работу сотрудников БСМП сравнил с «передовой».
- Я горжусь тем, что нам удалось сократить количество лечебных ошибок, а, значит, и жалоб от пациентов. В условиях оказания именно экстренной медицинской помощи это очень и очень непросто. Закономерным результатом нашей совместной работы стало то, что в 2016 году наша больница получила международный сертификат системы менеджмента качества ISO 9001 и получила статус республиканской клинической больницы, - продолжил бывший главный врач БСМП.
Он добавил, что с 2019 года началась подготовка к сертификации Росздравнадзора по безопасности медицинской деятельности стационара.
- За 5 лет моего управления больницей не было никаких громких скандалов, связанных с качеством оказания медицинской помощи в стенах нашего учреждения. Прежде всего - это заслуга медицинских работников БСМП. К сожалению, не все планы удалось осуществить, в том числе основная моя мечта – это новый хирургический корпус. Но зерна уже посеяны, подготовительная работа проведена, и я уверен, что в скором времени в БСМП появится новый хирургический корпус, - делится Эрдэм Раднаев.
В конце он поблагодарил сотрудников за добросовестный труд, пожелал «благотворного климата в коллективе под новым руководством» и «личных и семейных благ».
Под постом пользователи желают ему успехов на новой работе:
«БСМП - это профессионально, быстро и надежно. А ещё в самые сложные периоды состояния здоровья - отсутствие страха и уверенность, что всё будет хорошо. БСМП -это уникальный опыт! Удачи и успехов Вам, Эрдэм Бальжинимаевич»
«Спасибо за высокие результаты. Как пациент знаю, что в отличие от других регионов томографы у нас работают, врачи не бастуют. Это дорогого стоит в наше время. Удачи в дальнейшей карьере!»
«Эрдэм Бальжинимаевич, Вы - профессионал своего дела, удачи вам во всех начинаниях!»
«Эрдэм Бальжинимаевич, спасибо большое вам за сотрудничество. Успехов во всем!»
«Эрдэм Бальжинимаевич, неожиданно, дай Бог, чтобы изменения в Вашей жизни были во благо! Спасибо за сотрудничество и успехов на новом месте!!!! От души!»
«Желаю успехов в новых начинаниях! При вашем характере не бывает недостижимых высот. Желаю их покорить»
Как сообщал «Байкал-Daily», Эрдэм Раднаев уволился с поста главного врача БСМП по собственному желанию. Приказ об его увольнении был подписан накануне, 11 февраля. Он трудился на этом посту с 2015 года, придя в БСМП с должности заведующего отделением травматологии и ортопедии республиканского клинического госпиталя для ветеранов войн.
Супруга Раднаева – заместитель руководителя администрации главы и правительства Бурятии по совершенствованию госуправления Ирина Смоляк.
Исполняющим обязанности главврача БСМП назначен Баир Очиров, заместитель по качеству медицинской помощи
Бывший главврач БСМП опубликовал прощальный пост
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Власть, 12.02.2020
Эрдэм Раднаев отметил, что «не все планы удалось осуществить»
Власть, 12.02.2020
Будут обсуждаться жилищные проблемы детей-сирот
Отказ БГУ может повлиять на планы комплексного развития центра Улан-Удэ
Приказ об увольнении подписан сегодня
Разработана новая структура администрации города
Глава Бурятии внёс кандидатуру Кочетовой в Хурал
Предложение озвучил глава Бурятии
Алексей Цыденов поручил отработать все предложения с открытого совещания правительства
Диссертацию Евгения Лудупова защитила ещё в 2019 году
Глава Бурятии ответил на вопросы режиссёра из Забайкальского края
На встрече с владельцами непригодных для жилья домов были приняты важные решения
Власть, 09.02.2020
В соцсетях обсуждают полёт Алексея Цыденова рейсом «Победы»
Власть, 09.02.2020
Участниками открытого совещания правительства Бурятии в ФСК стали более двух тысяч человек
Власть, 08.02.2020
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж из ФСК, где проходит открытое совещание «Наша Бурятия»
Власть, 08.02.2020
Сегодня в ФСК проходит большое открытое совещание, в котором участвуют более тысячи человек