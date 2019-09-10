Задержанного на площади депутата Баира Цыренова увезли в больницу

На главной площади Улан-Удэ уже сутки продолжается протестное мероприятие, которое участники называют «собранием». К вечеру здесь собралось порядка 200 человек. В шестом часу вечера на площади вновь появился лидер бурятских коммунистов, занявший второе место на выборах мэра Улан-Удэ Вячеслав Мархаев. Он поговорил с представителем МВД по поводу законности данного мероприятия, после чего удалился.
Народ между тем не расходился, несмотря на постоянные призывы полиции покинуть место. Сотрудники ходили по площади с громкоговорителями, по дороге с тем же призывом ездит машина ДПС. Люди оставались на месте. Перед ними выступали представители КПРФ, проигравшие выборы кандидаты в депутаты горсовета, читал стихи поэт Есугей Сындуев. Периодически раздавались выкрики, вроде «Пока мы едины, мы непобедимы».
Около 20 часов вечера Вячеслав Мархаев вновь появился в толпе вместе с адвокатом Сергеем Фёдоровым. Они прояснили ситуацию с депутатом Народного Хурала Бурятии, коммунистом Баиром Цыреновым, которого днём с площади увезли в отдел полиции. Адвокат уточнил, что, согласно рапорту о доставлении, задержали Цыренова росгвардейцы.
Сейчас Баир Цыренов находится в БСМП. Травмы, полученные при задержании, адвокат назвал «довольно существенными».
- Он себя плохо чувствует, соответственно, никаких процессуальных моментов не в состоянии совершать, - сообщил Сергей Фёдоров.
По его словам, сперва задержанному выдвинули обвинение в участие в несанкционированном публичном мероприятии, позже добавилось обвинение в его организации.
- Когда его повезли на «скорой» в больницу, в сопровождении поехали около 15 сотрудников полиции на двух патрульных машинах. Прямо как самого настоящего преступника. Сама санкция статьи подразумевает административный арест. Поэтому его повезли в такой делегации, - объяснил адвокат.
Второй задержанный днём участник акции Дмитрий Баиров находился в отделе полиции Советского района. По состоянию здоровья он был направлен в больницу. В какую именно, представители КПРФ информацией не располагают.
Народ на площади ещё есть, но всё же люди понемногу люди начинают расходиться.
В МВД по Бурятии ситуацию прокомментировали следующим образом:
«Ситуация на площади контролируется правоохранительными органами, нарушений общественного порядка не допущено. Участники мероприятия в установленном порядке неоднократно предупреждены об уголовной ответственности за неповиновение законным требованиям полицейских».
Как сообщал «Байкал-Daily», всё началось 9 сентября. Улан-удэнец Дмитрий Баиров ещё днём в понедельник находился на площади с желанием заявить о задержании водителя якутского шамана Габышева. Баиров даже вмешался в интервью, которое победитель выборов мэра Улан-Удэ Игорь Шутенков давал журналистам на крыльце Народного Хурала. К вечеру на площадь подтянулись коммунисты и им сочувствующие во главе с депутатом от КПРФ Баиром Цыреновым. Тут уже начали звучать политические лозунги и требования пересмотреть итоги выборов мэра. Всю ночь люди провели на площади, им везли горячий чай, они грелись в машинах. Баир Цыренов обещал, что люди будут здесь до тех пор, пока к ним не выйдет руководство Бурятии.
Утром Баира Цыренова пытались задержать не представившиеся граждане с дубинками. От них депутату пришлось убегать по площади. После этого Цыренов закрылся в машине, откуда и общался с протестующими и раздавал комментарии журналистам. Во второй половине дня правоохранители задержали депутата и Дмитрия Баирова.
- Сотрудниками полиции и Росгвардии задержаны двое активных участников несанкционированного массового мероприятия на площади Советов в городе Улан-Удэ. Один из них привлекается к административной ответственности за совершение правонарушений, предусмотренных статьями 20.1 «Мелкое хулиганство», 20.2 «Нарушение порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования» и 19.3 «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции» КоАП РФ, второй – статьей «Нарушение порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования» 20.2 КоАП РФ, - сообщили в МВД по Бурятии.
Задержание двух главных участников протестного мероприятия накалило обстановку на площади.
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