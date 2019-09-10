Задержанного на площади депутата Баира Цыренова увезли в больницу









Народ между тем не расходился, несмотря на постоянные призывы полиции покинуть место. Сотрудники ходили по площади с громкоговорителями, по дороге с тем же призывом ездит машина ДПС. Люди оставались на месте. Перед ними выступали представители КПРФ, проигравшие выборы кандидаты в депутаты горсовета, читал стихи поэт Есугей Сындуев. Периодически раздавались выкрики, вроде «Пока мы едины, мы непобедимы».















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