Участники акции протеста в Улан-Удэ провоцируют полицию: видео













К обеду на площади Советов Улан-Удэ остаются порядка 15 человек – участников ночного стихийного митинга. На место стянута полиция, с утра возле администрации Улан-Удэ появился автобус оперативного штаба МВД по Бурятии. К 11 часам автобус переехал на саму площадь Советов.Примерно в это же время на площади появились два сотрудника полиции. Они запечатлели собравшихся на видеокамеру. В ответ участники акции обвинили полицейских в том, что они якобы пьяные. Сотрудников полиции активно провоцировали на реакцию. «Люди, смотрите, они пьяные! Вам, что, выпить надо?», «Товарищ подполковник, вы трезвый? Что вы форму нацепили, ходите, вы трезвый?», «Да пьяные они, вот пьяный человек», - раздавались выкрики.Кто-то в толпе поинтересовался, зачем нужно нагнетать обстановку.- А что нагнетать? Явно видно, что с похмелья. Или пьяный ещё, не протрезвел. Шатается, - ответили ему.