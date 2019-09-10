В центре Улан-Удэ с ночи идёт акция протеста

Этой ночью в Улан-Удэ на площади Советов после выборов мэра начался стихийный митинг. Протестующие выражают несогласие с результатами выборами мэра города. Также они требуют отпустить задержанных ранее двух человек, которые встречали в Бурятии якутского шамана Габышева. Один из активистов – Дмитрий Баиров, накануне едва не сорвавший запись интервью победителя выборов мэра Игоря Шутенков.
Среди присутствующих находился депутат Народного Хурала, коммунист Баир Цыренов. В прямом эфире он обратился к руководству Бурятии, попросив пообщаться с протестующими. Также он обратился к председателю Избиркома Бурятии Дмитрию Ивайловскому и председателю избирательной комиссии Улан-Удэ Андроновой.
- С пониманием отнесёмся, что вы не сможете сейчас, ночью, прийти. Но хотя бы завтра утром придите, поговорите с людьми! - призвал Баир Цыренов.
- Мы считаем, что была масса нарушений и мы будем требовать, чтобы отменили результаты выборов, - заявил он.
- Да, да, требуем! Требуем! - подхватила толпа.
Протестующие стояли на месте всю ночь. Их количество постепенно увеличивалось и выросло в итоге до нескольких сотен. Ночью людям подвозили горячий чай. Стянуты большие силы полиции.
Побывал на месте лидер бурятских коммунистов Вячеслав Мархаев, занявший второе место на выборах мэра. Он назвал итоги выборов «махинацией и жульничеством» и заявил, что всё это послужило поводом для «выхода на тропу войны». От Мархаева прозвучали и громкие обвинения в «травле», «розыгрыше национальной карты».
- Мы считаем, что была масса нарушений и мы будем требовать, чтобы отменили результаты выборов, - заявил он.
- Да, да, требуем! Требуем! - подхватила толпа.
Протестующие стояли на месте всю ночь. Их количество постепенно увеличивалось и выросло в итоге до нескольких сотен. Ночью людям подвозили горячий чай. Стянуты большие силы полиции.
- В 9 вечера толпа уже была такая большая, что могли перегородить полдороги. На парковке все уже не помещались, - рассказал очевидец.
Сегодня утром акция протеста, которую организаторы всё же не называют митингом, продолжается. Около 15-20 человек стоят на месте. По периметру площади сосредоточены сотрудники полиции. Обстановка в целом спокойная. Но сообщается, что к утру уже едва не вспыхивали стычки с полицейскими.
Дмитрий Баиров вёл прямой эфир, сообщая, что боится следовать с сотрудниками полиции.