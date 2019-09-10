В центре Улан-Удэ с ночи идёт акция протеста













Побывал на месте лидер бурятских коммунистов Вячеслав Мархаев, занявший второе место на выборах мэра. Он назвал итоги выборов «махинацией и жульничеством» и заявил, что всё это послужило поводом для «выхода на тропу войны». От Мархаева прозвучали и громкие обвинения в «травле», «розыгрыше национальной карты».







Протестующие стояли на месте всю ночь. Их количество постепенно увеличивалось и выросло в итоге до нескольких сотен. Ночью людям подвозили горячий чай. Стянуты большие силы полиции.





- В 9 вечера толпа уже была такая большая, что могли перегородить полдороги. На парковке все уже не помещались, - рассказал очевидец.





Сегодня утром акция протеста, которую организаторы всё же не называют митингом, продолжается. Около 15-20 человек стоят на месте. По периметру площади сосредоточены сотрудники полиции. Обстановка в целом спокойная. Но сообщается, что к утру уже едва не вспыхивали стычки с полицейскими.





Дмитрий Баиров вёл прямой эфир, сообщая, что боится следовать с сотрудниками полиции.











- С пониманием отнесёмся, что вы не сможете сейчас, ночью, прийти. Но хотя бы завтра утром придите, поговорите с людьми! - призвал Баир Цыренов.- Мы считаем, что была масса нарушений и мы будем требовать, чтобы отменили результаты выборов, - заявил он.- Да, да, требуем! Требуем! - подхватила толпа.