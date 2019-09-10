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В центре Улан-Удэ с ночи идёт акция протеста

В центре Улан-Удэ с ночи идёт акция протеста
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Всю ночь на площади Советов шёл стихийный митинг

Этой ночью в Улан-Удэ на площади Советов после выборов мэра начался стихийный митинг. Протестующие выражают несогласие с результатами выборами мэра города. Также они требуют отпустить задержанных ранее двух человек, которые встречали в Бурятии якутского шамана Габышева. Один из активистов – Дмитрий Баиров, накануне едва не сорвавший запись интервью победителя выборов мэра Игоря Шутенков. 


Среди присутствующих находился депутат Народного Хурала, коммунист Баир Цыренов. В прямом эфире он обратился к руководству Бурятии, попросив пообщаться с протестующими.  Также он обратился к председателю Избиркома Бурятии Дмитрию Ивайловскому и председателю избирательной комиссии Улан-Удэ Андроновой. 

 - С пониманием отнесёмся, что вы не сможете сейчас, ночью, прийти. Но хотя бы завтра утром придите, поговорите с людьми! - призвал Баир Цыренов. 



Побывал на месте лидер бурятских коммунистов Вячеслав Мархаев, занявший второе место на выборах мэра. Он назвал итоги выборов «махинацией и жульничеством» и заявил, что всё это послужило поводом для «выхода на тропу войны». От Мархаева прозвучали и громкие обвинения в «травле», «розыгрыше национальной карты». 

- Мы считаем, что была масса нарушений и мы будем требовать, чтобы отменили результаты выборов, - заявил он.

- Да, да, требуем! Требуем! - подхватила толпа. 


Протестующие стояли на месте всю ночь. Их количество постепенно увеличивалось и выросло в итоге до нескольких сотен. Ночью людям подвозили горячий чай. Стянуты большие силы полиции. 

 - В 9 вечера толпа уже была такая большая, что могли перегородить полдороги. На парковке все уже не помещались, - рассказал очевидец. 

Сегодня утром акция протеста, которую организаторы всё же не называют митингом, продолжается. Около 15-20 человек стоят на месте. По периметру площади сосредоточены сотрудники полиции. Обстановка в целом спокойная. Но сообщается, что к утру уже едва не вспыхивали стычки с полицейскими. 

Дмитрий Баиров вёл прямой эфир, сообщая, что боится следовать с сотрудниками полиции. 

 

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