На акции протеста в Улан-Удэ избили депутата

Как сообщал «Байкал-Daily», с ночи на площади Советов Улан-Удэ идёт акция протеста. Один из организаторов – горожанин Дмитрий Баиров, требующий отпустить двух задержанных граждан, участвовавших во встрече якутского шамана Габышева. В свою очередь, коммунисты требуют пересмотра итогов выборов мэра, где победил и.о. руководителя администрации города Игорь Шутенков, а лидер КПРФ Бурятии, иркутский сенатор Вячеслав Мархаев стал вторым. Сам Мархаев побывал на месте акции протеста.
Находящийся на площади с ночи коммунист, депутат Народного Хурала Баир Цыренов заявил, что около восьми часов утра его избили неизвестные. Всё произошло прямо на той же площади Советов.
- Подходит страшный человек. Я буду плохо спать, наверное, такой он страшный, я испытал ужасный стресс. Он схватил меня за рукав, сказал: «Пойдём», и начал тащить. К нему присоединились такие же страшные люди. Они не представлялись, не показывали удостоверения, я не знаю, кто это, но они очень сильные. Они меня вперёд ногами затолкали в машину. Мне было страшно, - рассказал Баир Цыренов.
По его словам, в машину его грузили «в горизонтальном положении вперёд ногами», а также нанесли побои дубинками. «Меня люди увидели, отбили от них, спасли меня», - рассказал Цыренов.
- Потом я просто убегал по площади. Я депутат Народного Хурала, посреди белого дня был просто вынужден убегать по площади. Побежал на остановку, думал, хоть люди заступятся. Тут меня начали перехватывать эти бандиты, опять начали скручивать. Люди меня опять отбили, взяли в плотное кольцо и довели до машины, - поделился он.
В 8.09 Баир Цыренов сделал звонок в полицию, что доказал, продемонстрировав свой телефон. По его словам, и спустя 1,5 часа после вызова к нему ещё никто не приехал. Депутат собирается подавать нападавших в розыск.
Также Баир Цыренов позвонил председателю Народного Хурала Владимиру Павлову, который отправил на площадь своего советника.
Сейчас Цыренов по-прежнему находится на площади, активно общается с журналистами. По его словам, избили ещё одного человека с площади, отобрали у него куртку и документы. Приехала «скорая», осмотрела обоих.
- От стресса сердце побаливает. Ударили в лицо, болит челюсть. Нога болит – меня били дубинкой, - рассказал в 10-м часу утра Баир Цыренов.
Он обратился к власти и руководителям силовых ведомств с просьбой выйти к протестующим
- Я обращаюсь официально ко всем. Прошу прийти главу Бурятии, председателя Хурала Владимира Павлова Павлова, руководителя города Игоря Шутенкова. Прокурора Бурятии, главного, а не дежурного, руководителя УФСБ. Все правоохранительные органы, - заявил Цыренов.
Самому Баиру Цыренову грозит наказание за несанкционированный митинг.
В целом акция продолжается весьма мирно. Около 15-20 человек просто находятся на площади, они не разворачивают никаких плакатов и не устраивают беспорядков.