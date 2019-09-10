Двух главных протестующих с площади Советов Улан-Удэ задержали





















Площадь Советов Улан-Удэ, где со вчерашнего вечера проходит стихийная акция протеста, по-прежнему бурлит. Тысячи улан-удэнцев смотрят трансляции онлайн в соцсетях.Главных активистов – Дмитрия Баирова и депутата Народного Хурала Бурятии, коммуниста Баира Цыренова – только что задержали для дачи показаний в связи с организацией несанкционированного митинга. Обоих забрали из машин и увезли в отдел полиции Железнодорожного района.Сейчас на площади находится порядка 50 человек. Люди рассказывают, что полицейские требуют, чтобы они разошлись. Уходить разгорячённые активисты не намерены. Они заявляют, что происходит не несанкционированный митинг, а собрание граждан.На площади Советов отсутствует интернет-связь.