Двух главных протестующих с площади Советов Улан-Удэ задержали

Площадь Советов Улан-Удэ, где со вчерашнего вечера проходит стихийная акция протеста, по-прежнему бурлит. Тысячи улан-удэнцев смотрят трансляции онлайн в соцсетях.
Главных активистов – Дмитрия Баирова и депутата Народного Хурала Бурятии, коммуниста Баира Цыренова – только что задержали для дачи показаний в связи с организацией несанкционированного митинга. Обоих забрали из машин и увезли в отдел полиции Железнодорожного района.
Сейчас на площади находится порядка 50 человек. Люди рассказывают, что полицейские требуют, чтобы они разошлись. Уходить разгорячённые активисты не намерены. Они заявляют, что происходит не несанкционированный митинг, а собрание граждан.
На площади Советов отсутствует интернет-связь.
Как сообщал «Байкал-Daily», стихийный митинг начался на площади Советов вчера вечером. Горожанин Дмитрий Баиров ещё днём припарковал на площади свою приметную машину с плакатами. Он вмешивался в пресс-подход победителя выборов мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова. Баиров требовал освобождения водителя якутского шамана Габышева, которого задержали в Бурятии. К ночи на площади Советов уже был полноценный стихийный митинг, где звучали требования о пересмотре итогов выборов мэра Улан-Удэ. В один момент число участников акции протеста достигло 200. Комментарии давал лидер бурятских коммунистов Вячеслав Мархаев, заявивший о несогласии с итогами выборов. Сегодня в 12 часов Мархаев устроил пресс-конференцию, где вновь потребовал пересмотра результатов.
Коммунист Баир Цыренов находился на площади с ночи. Утром он заявил о нападении на него неизвестных лиц с дубинками.
Баир Цыренов заявил, что люди на площади будут стоять до тех пор, пока к ним не придёт руководство Бурятии и руководители всех силовых ведомств республики. По информации «Байкал-Daily», зампред правительств Бурятии – руководитель администрации главы Баир Цыренов – лично приглашал своего тёзку-коммуниста пройти для беседы в Хурал или правительство, но протестующий отказался.
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