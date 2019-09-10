Председатель избиркома Бурятии: Заявления о пересмотре итогов выборов мэра Улан-Удэ не имеют основания





Мэром Улан-Удэ на выборах, прошедших 8 сентября, избран Игорь Шутенков, за которого отдали свой голос 54 142 избирателей или 52,52%. Второе место занял коммунист, иркутский сенатор Вячеслав Мархаев с результатом 37 706 голосов или 36,58%. За телеведущего Батодалая Багдаева отдали свои голоса 2 485 избирателей или 2,41%, прежнего заместителя мэра Алексея Хандархаева – 2 101 или 2,04% и представителя ЛДПР Николая Чимитова – 1413 или 1,37%.



