Председатель избиркома Бурятии: Заявления о пересмотре итогов выборов мэра Улан-Удэ не имеют основания

- Мы вчера объявили итоги голосования по республике и по городу. Решение принято участковыми комиссиями города и районов. Организует выборы комиссия, она обобщает результаты, она принимает решение. Причем члены комиссии с правом совещательного голоса и общественные наблюдатели - это представители политических партий, люди, которых политические партии рекомендовали. Это не назначенные люди. И если её решение кого-то не устраивает, есть арбитр – суд, - отметил Дмитрий Ивайловский.
При этом председатель Избиркома Бурятии отметил, что для обращения в суд нужны доказательства. В городе зафиксировано 49 жалоб, из них лишь 8 направлены на рассмотрение МВД. Если они будут подтверждены, то будет возбуждено уголовное дело. При этом в прошлом году по итогам выборов возбудили 15 уголовных дел. Причем все нарушения выявили члены комиссии.
- Сегодня у нас таких фактов нет. Так что заявления о пересмотре итогов выборов мэра города Улан-Удэ не имеют основания. Но вместе с тем мы изучаем остальные жалобы, которые поступили, даже самые надуманные. Будем смотреть измышления это или подтверждается фактами. Для нас тоже интересно, как идет процесс правопонимания, какие у наших заявителей знания или это просто эмоции. На мой взгляд, это сейчас эмоции. Потому что в избирательном процессе всегда есть риски: кто-то выигрывает кто-то проигрывает. Кто-то считает виновным одного, а кто-то считает виновным другого. Самое интересное, что в день голосования, во время процесса, члены комиссии от партии принимают решение, их все удовлетворяет. Но как только произошёл срез, объявлены итоги, появляются заявления о фальсификациях, - заявил Ивайловский.
Как сообщал «Байкал-Daily», стихийный митинг начался на площади Советов вчера вечером. Горожанин Дмитрий Баиров ещё днём припарковал на площади свою приметную машину с плакатами. Он вмешивался в пресс-подход победителя выборов мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова. Баиров требовал освобождения водителя якутского шамана Габышева, которого задержали в Бурятии. К ночи на площади Советов уже был полноценный стихийный митинг, где звучали требования о пересмотре итогов выборов мэра Улан-Удэ. В один момент число участников акции протеста достигло 200. Комментарии давал лидер бурятских коммунистов Вячеслав Мархаев, заявивший о несогласии с итогами выборов. Сегодня в 12 часов Мархаев устроил пресс-конференцию, где вновь потребовал пересмотра результатов.
Днём главных активистов – Дмитрия Баирова и депутата Народного Хурала Бурятии, коммуниста Баира Цыренова задержали для дачи показаний в связи с организацией несанкционированного митинга. Обоих забрали из машин и увезли в отдел полиции.
Мэром Улан-Удэ на выборах, прошедших 8 сентября, избран Игорь Шутенков, за которого отдали свой голос 54 142 избирателей или 52,52%. Второе место занял коммунист, иркутский сенатор Вячеслав Мархаев с результатом 37 706 голосов или 36,58%. За телеведущего Батодалая Багдаева отдали свои голоса 2 485 избирателей или 2,41%, прежнего заместителя мэра Алексея Хандархаева – 2 101 или 2,04% и представителя ЛДПР Николая Чимитова – 1413 или 1,37%.