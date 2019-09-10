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В Улан-Удэ назвали причины ареста сподвижников якутского шамана

В Улан-Удэ назвали причины ареста сподвижников якутского шамана
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Бурятский омбудсмен встретилась с водителем Сани-шамана, из-за ареста которого вспыхнула акция протеста

Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова встретилась с арестованным водителем якутского шамана Александра Габышева. Как сообщал «Байкал-Daily», его освобождения требовали накануне активисты на площади Советов Улан-Удэ. Акция постепенно переросла в стихийный митинг, где звучали уже требования о пересмотре итогов выборов мэра Улан-Удэ. Акция длилась всю ночь, собрав в один момент до 200 человек. Недавно полиция задержала двух главных активистов – горожанина Дмитрия Баирова и депутата Народного Хурала, коммуниста Баира Цыренова.

По информации МВД по Бурятии, водителя Сани-шамана остановили сотрудники ГИБДД 6 сентября. У него изъяли машину из-за признаков изменения номера кузова и замены двигателя. При этом водитель оказал неповиновение сотрудникам полиции, за что был привлечён Железнодорожным районным судом Улан-Удэ к аресту сроком 13 суток.

Второй сопровождающий «шамана» был задержан уже на площади Советов вчера, 9 сентября. Он толкал сотрудника полиции, закрывал его лицо плакатом, не реагировал на неоднократные замечания. В связи с этим в отношении данного гражданина составлен протокол по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ.

Сегодня, 10 сентября, уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова посетила водителя якутского шамана в изоляторе временного содержания. Жамбалова проверила условия содержания и побеседовала с арестованным.

- Игорь Георгиевич содержится в ИВС с 7 сентября, в медицинской помощи не нуждается. Каких-либо жалоб, заявлений от него не поступило. Он пояснил, что временно не трудоустроен, по этой причине поступил водителем к Габышеву А.П., сопровождает его с Забайкальского края, - сообщили в аппарате бурятского уполномоченного.

Арестованный получает передачи. От Дмитрия Баирова было две передачи, одну из них задержанный получил, в ней содержались продукты питания, средства первой необходимости. Вторая передача не принята, поскольку буузы не входят в перечень разрешённых к передаче в изолятор продуктов.

На данный момент интересы арестованного представляют два адвоката.

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