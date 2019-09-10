В Улан-Удэ назвали причины ареста сподвижников якутского шамана

Бурятский омбудсмен встретилась с водителем Сани-шамана, из-за ареста которого вспыхнула акция протеста
Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова встретилась с арестованным водителем якутского шамана Александра Габышева. Как сообщал «Байкал-Daily», его освобождения требовали накануне активисты на площади Советов Улан-Удэ. Акция постепенно переросла в стихийный митинг, где звучали уже требования о пересмотре итогов выборов мэра Улан-Удэ. Акция длилась всю ночь, собрав в один момент до 200 человек. Недавно полиция задержала двух главных активистов – горожанина Дмитрия Баирова и депутата Народного Хурала, коммуниста Баира Цыренова.
По информации МВД по Бурятии, водителя Сани-шамана остановили сотрудники ГИБДД 6 сентября. У него изъяли машину из-за признаков изменения номера кузова и замены двигателя. При этом водитель оказал неповиновение сотрудникам полиции, за что был привлечён Железнодорожным районным судом Улан-Удэ к аресту сроком 13 суток.
Второй сопровождающий «шамана» был задержан уже на площади Советов вчера, 9 сентября. Он толкал сотрудника полиции, закрывал его лицо плакатом, не реагировал на неоднократные замечания. В связи с этим в отношении данного гражданина составлен протокол по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ.
Сегодня, 10 сентября, уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова посетила водителя якутского шамана в изоляторе временного содержания. Жамбалова проверила условия содержания и побеседовала с арестованным.
- Игорь Георгиевич содержится в ИВС с 7 сентября, в медицинской помощи не нуждается. Каких-либо жалоб, заявлений от него не поступило. Он пояснил, что временно не трудоустроен, по этой причине поступил водителем к Габышеву А.П., сопровождает его с Забайкальского края, - сообщили в аппарате бурятского уполномоченного.
Арестованный получает передачи. От Дмитрия Баирова было две передачи, одну из них задержанный получил, в ней содержались продукты питания, средства первой необходимости. Вторая передача не принята, поскольку буузы не входят в перечень разрешённых к передаче в изолятор продуктов.
На данный момент интересы арестованного представляют два адвоката.
Читайте также:
Двух главных протестующих с площади Советов Улан-Удэ задержали
Бурятский омбудсмен выяснит законность задержания подвижников якутского шамана
На акции протеста в Улан-Удэ избили депутата
В центре Улан-Удэ с ночи идёт акция протеста
В Улан-Удэ назвали причины ареста сподвижников якутского шамана
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Бурятский омбудсмен встретилась с водителем Сани-шамана, из-за ареста которого вспыхнула акция протеста
Депутата Баира Цыренова и активиста Дмитрия Баирова увезли с площади для дачи показаний
Он заблудился в тайге
Житель Бурятии схватился за нож, когда получил по лицу
Несовершеннолетний грабитель попал в квартиру через открытое окно
Они пытались украсть деньги из сундучка
На площадь Советов, где находятся протестующие, заехал автобус оперативного штаба МВД
Однако в помещении сработала охранная сигнализация
Авария произошла на площади Советов
Возбуждено уголовное дело
Угонщик имеет судимости за различные преступления
Бурятский депутат Баир Цыренов заявляет, что неизвестные били его на площади Советов и силой грузили в машину
По информации «Байкал-Daily», возгорание произошло из-за новой хлебопечи
Третьеклассник заигрался до наступления темноты
Предположительно причиной пожара послужило короткое замыкание электросчётчика на фасаде дома