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Бурятский омбудсмен выяснит законность задержания подвижников якутского шамана

Бурятский омбудсмен выяснит законность задержания подвижников якутского шамана
Власть, 
Омбудсмен Юлия Жамбалова проверит все обстоятельства, связанные со стихийным митингом

Как сообщал «Байкал-Daily», 9 сентября на площади Советов Улан-Удэ начался стихийный митинг, акция протеста продолжается и в настоящее время. Активист Дмитрий Баиров потребовал освободить двух человек, которые сопровождали якутского шамана Александра Габышева и были задержаны в Бурятии. Также участники собрания на площади требовали пересмотра итогов выборов мэра Улан-Удэ.

- Мы проверим все обстоятельства, связанные с данным митингом, а также правомерность задержания граждан, - отметила уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова. - Соответствующий запрос будет направлен в министерство внутренних дел Республики Бурятия.

Что касается выборов мэра и депутатов Улан-Удэнского городского совета, уполномоченный заявил, что выборы признаны состоявшимися и легитимными.

Сейчас на площади остаются около 10 человек. Дмитрий Баиров спит в машине. На месте дежурят сотрудники полиции, возле администрации Улан-Удэ находится машина оперативного штаба МВД по Бурятии. 



Утром депутат Хурала, коммунист Баир Цыренов заявил, что на площади его и ещё одного человека избили неизвестные. В 10-м часу утра к ним приехала скорая помощь.

уполномоченный по правам человека
 
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