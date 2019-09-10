Экс-супруга задержанного бурятского депутата расплакалась в Instagram





Накаляются страсти вокруг ситуации с акцией протеста на площади Советов, которая длится почти сутки. Ксения Плеханова, бывшая супруга бурятского депутата-коммуниста Баира Цыренова выложила эмоциональное видео в Instagram. На нём Ксения, плача, рассказала подписчикам, что не может успокоиться после задержания полицией Баира Цыренова.- Это просто кошмар, друзья. Я не могу успокоиться, меня трясёт, - вытирая слёзы, сказала Ксения Плеханова.По её словам, полиция задержала не только Баира Цыренова, но и его мать. Из-за этого маленькую дочь некому оказалось забрать из детсада. Ксения сейчас находится в другом городе. «Не могу успокоиться, ребёнок сидит в садике, меня там рядом нет». Сейчас девочку поехали забирать родители Ксении. Сама она покупает билеты и завтра же вылетает в Улан-Удэ.