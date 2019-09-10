Экс-супруга задержанного бурятского депутата расплакалась в Instagram

Накаляются страсти вокруг ситуации с акцией протеста на площади Советов, которая длится почти сутки. Ксения Плеханова, бывшая супруга бурятского депутата-коммуниста Баира Цыренова выложила эмоциональное видео в Instagram. На нём Ксения, плача, рассказала подписчикам, что не может успокоиться после задержания полицией Баира Цыренова.
- Это просто кошмар, друзья. Я не могу успокоиться, меня трясёт, - вытирая слёзы, сказала Ксения Плеханова.
По её словам, полиция задержала не только Баира Цыренова, но и его мать. Из-за этого маленькую дочь некому оказалось забрать из детсада. Ксения сейчас находится в другом городе. «Не могу успокоиться, ребёнок сидит в садике, меня там рядом нет». Сейчас девочку поехали забирать родители Ксении. Сама она покупает билеты и завтра же вылетает в Улан-Удэ.
В свою очередь источник «Байкал-Daily» в правоохранительных органах опроверг информацию о задержании матери Баира Цыренова.
По словам Ксении, что сейчас происходит с Баиром Цыреновым, неизвестно. Им дали только один телефонный звонок, рассказала бывшая супруга депутата, но «никакой абсолютно информации нет», добавила она.
Информацию о происходящем в Улан-Удэ довели до лидера российских коммунистов Геннадия Зюганова, сообщила Плеханова.
Депутата Народного Хурала от КПРФ Баира Цыренова и активиста Дмитрия Баирова задержали сегодня во второй половине – их увезли для дачи показаний в связи с проведением несанкционированного митинга на главной площади города.
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По словам Ксении, что сейчас происходит с Баиром Цыреновым, неизвестно. Им дали только один телефонный звонок, рассказала бывшая супруга депутата, но «никакой абсолютно информации нет», добавила она.
Информацию о происходящем в Улан-Удэ довели до лидера российских коммунистов Геннадия Зюганова, сообщила Плеханова.
Депутата Народного Хурала от КПРФ Баира Цыренова и активиста Дмитрия Баирова задержали сегодня во второй половине – их увезли для дачи показаний в связи с проведением несанкционированного митинга на главной площади города.
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