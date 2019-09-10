На площади Советов Улан-Удэ танцуют «протестный» ёхор













На площадь приехали уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова и председатель Общественной палаты республики Баир Бальжиров. Их плотным кольцом окружили протестующие граждане.



Юлия Жамбалова заверила, что сейчас отправится в отдел полиции, где находятся задержанные.



- Сейчас поеду в отдел полиции и всё выясню, - заявила омбудсмен людям.







