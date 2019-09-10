На площади Советов Улан-Удэ танцуют «протестный» ёхор

После ареста двух главных лиц акции протеста на площади Советов – активиста Дмитрия Баирова и бурятского депутата, коммуниста Баира Цыренова – ситуация накалилась. Люди скандируют: «Свободу! Свободу». В знак протеста они начали танцевать ёхор вокруг машины, из которой задержали Дмитрия Баирова.
На площадь приехали уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова и председатель Общественной палаты республики Баир Бальжиров. Их плотным кольцом окружили протестующие граждане.
Юлия Жамбалова заверила, что сейчас отправится в отдел полиции, где находятся задержанные.
- Сейчас поеду в отдел полиции и всё выясню, - заявила омбудсмен людям.
Она напомнила, что в обед уже проверяла условия содержания в ИВС водителя якутского шамана Габышева. Его свободы добивался Дмитрий Баиров ещё до того, как акция протеста превратилась в политический стихийный митинг с требованием пересмотреть итоги выборов мэра Улан-Удэ.
- Сегодня в обед проверяла условия содержания водителя шамана, жалоб никаких от него не поступило. Содержится он в приемлемых условиях. В оказании медицинской помощи он не нуждается, - поделилась Юлия Жамбалова.
Окружающих ситуация с водителем шамана, как выяснилось, волновала мало. Они атаковали вопросами, почему ОМОН задержал Баира Цыренова и Дмитрия Баирова. «Беспредел!» - звучали реплики в толпе.
Юлия Жамбалова попросила всех покинуть «несанкционированное мероприятие». В ответ раздались крики, что это никакой не митинг, а просто «общение людей».
Как сообщал «Байкал-Daily», бурятского депутата Баира Цыренова и активиста Дмитрия Баирова задержали во второй половине для дачи показаний.
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