Водителя из Бурятии лишили свободы и автомобиля за пьяную езду

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Мужчину в третий раз привлекли к уголовной ответственности по этой статье



44-летний житель Джидинского района Бурятии отправится за решётку из-за повторной пьяной езды.



- В сентябре 2023 года мужчина, будучи дважды привлечённым к уголовной ответственности за управление транспортом в состоянии опьянения, вновь сел за руль автомобиля в нетрезвом состоянии. Он совершил дорожно-транспортное происшествие, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



Мужчина признан виновным по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ).



Джидинский районный суд назначил виновному 1 год 6 месяцев в исправительной колонии общего режима. Автомобиль ВАЗ 21074, принадлежащий осуждённому, конфискован в доход государства. Кроме того, мужчина лишён водительских прав на три года.



