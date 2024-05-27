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Водителя из Бурятии лишили свободы и автомобиля за пьяную езду

Водителя из Бурятии лишили свободы и автомобиля за пьяную езду
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Мужчину в третий раз привлекли к уголовной ответственности по этой статье

44-летний житель Джидинского района Бурятии отправится за решётку из-за повторной пьяной езды.

- В сентябре 2023 года мужчина, будучи дважды привлечённым к уголовной ответственности за управление транспортом в состоянии опьянения, вновь сел за руль автомобиля в нетрезвом состоянии. Он совершил дорожно-транспортное происшествие, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Мужчина признан виновным по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ).

Джидинский районный суд назначил виновному 1 год 6 месяцев в исправительной колонии общего режима. Автомобиль ВАЗ 21074, принадлежащий осуждённому, конфискован в доход государства. Кроме того, мужчина лишён водительских прав на три года.

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