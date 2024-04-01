В Улан-Удэ за объекты благоустройства в 2025 году проголосовали 10 тысяч горожан









Проголосовать за выбранный объект и понравившийся дизайн-проект можно двумя способами:



В Улан-Удэ за объекты благоустройства, работы по которым планируются в 2025 году, проголосовали 10 тысяч горожан.О промежуточных итогах рейтингового голосования по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» рассказали на брифинге в мэрии зампредседателя комитета городского хозяйства Евгения Морозова и начальник отдела городского дизайна комитета по архитектуре Даши Анчиров.На выбор горожан представлены две территории для благоустройства в 2025 году: «Арбат» и Александровский сад. Первый объект уже набрал 4,5 тыс голосов, второй – 1,7 тысяч.– На сегодняшний день почти 10 тысяч голосов отдано за объекты. Это маленький показатель по сравнению с прошлым годом. Тогда проголосовали более 63 тыс человек. Главное – нужно голосовать, как за сам объект, так и за понравившийся дизайн-проект. Проблема в том, что голосующие часто не выбирают проект, это даёт «просадку» по результатам – сейчас за проекты «Арбата» отдано 1,8 тыс голосов, за проекты Александровского сада – 1,6 тыс голосов, - рассказала Евгения Морозова.Она пояснила, что от количества голосов зависит, как будут распределяться субсидии на благоустройство территорий по проекту. Учитывается активность каждого муниципального образования, на территории которого реализуются мероприятия по благоустройству.По предложенным объектам есть по два варианта дизайна. В одном сохраняются существующие планировочные решения, во втором – планировка меняется.В первом варианте благоустройства «Арбата» на своих местах остаются пешеходные дорожки и клумбы, изменения коснутся наполненности пешеходной улицы: предлагается заменить существующий фонтан на «сухой», как на площади Революции, и установить несколько арт-объектов и малых архитектурных форм. Зелёные насаждения также обновят. Второй вариант дизайна подразумевает перепланировку Арбата.- Здесь предусмотрено устройство зелёной зоны по центру улицы, пешеходные зоны будут располагаться по краям. Также предусматривается устройство «сухого» фонтана взамен существующего и сохранение существующих оригинальных торшерных светильников. По задумке авторов проекта, предложенные решения позволят подчеркнуть идентичность и своеобразие города, - пояснил Даши Анчиров.Что касается территории Александровского сада, то в первом дизайн-проекте будут сохранены все планировочные решения. Изменения коснутся озеленения, освещения и малых архитектурных форм. Во втором проекте, как отметил Даши Анчиров, планировка будет связана с Гостиными рядами.– В этом варианте устройство пешеходных дорожек спроектировано с учетом размещения арок Гостиных рядов, при этом сохраняются радиальные связи в виде вьющейся дорожки. Также предусматривается обновление озеленения и торшерного освещения, - уточнил Даши Анчиров.- самостоятельно через приложение «Госуслуги»;- через волонтёров.- Перейти на сайт https://03.gorodsreda.ru/ , авторизация через «Госуслуги»,- Выбрать для голосования регион, затем муниципальное образование,- Выбрать из списка одну общественную территорию, которая, по вашему мнению, должна быть благоустроена в первую очередь: «Арбат» или Александровский сад,- Выбрать из списка по одному из дизайн-проектов для каждой территории.Отдать свой голос за ту или иную территорию могут горожане с 14 лет и старше.- Не оставайтесь в стороне, сделайте свой выбор! – призвали горожан.