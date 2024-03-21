Она будет ходить четыре раза в неделю
Для дачников из Улан-Удэ запустят дополнительную электричку. С 15 апреля начнёт курсировать пригородный электропоезд № 6611/6622 «Улан-Удэ – Таловка –Улан-Удэ».
Электричка будет выходить на линию по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам.
Электропоезд будет работать до 15 октября 2024 года.
- Всего на территории Бурятии курсирует 24 пригородных железнодорожных поезда, в том числе два сезонных. Ежегодно проезд в таких электропоездах субсидируется из республиканского бюджета. В этом году на эти цели предусмотрено 100,5 млн рублей, - отметил министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.
Для улан-удэнских дачников запустят дополнительную электричку
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