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Для улан-удэнских дачников запустят дополнительную электричку

Для улан-удэнских дачников запустят дополнительную электричку
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Она будет ходить четыре раза в неделю

Для дачников из Улан-Удэ запустят дополнительную электричку. С 15 апреля начнёт курсировать пригородный электропоезд № 6611/6622 «Улан-Удэ – Таловка –Улан-Удэ».

Электричка будет выходить на линию по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам.

Электропоезд будет работать до 15 октября 2024 года.

- Всего на территории Бурятии курсирует 24 пригородных железнодорожных поезда, в том числе два сезонных. Ежегодно проезд в таких электропоездах субсидируется из республиканского бюджета. В этом году на эти цели предусмотрено 100,5 млн рублей, - отметил министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге. 
дачники электрички

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