Для улан-удэнских дачников запустят дополнительную электричку

Она будет ходить четыре раза в неделю



Для дачников из Улан-Удэ запустят дополнительную электричку. С 15 апреля начнёт курсировать пригородный электропоезд № 6611/6622 «Улан-Удэ – Таловка –Улан-Удэ».



Электричка будет выходить на линию по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам.



Электропоезд будет работать до 15 октября 2024 года.



- Всего на территории Бурятии курсирует 24 пригородных железнодорожных поезда, в том числе два сезонных. Ежегодно проезд в таких электропоездах субсидируется из республиканского бюджета. В этом году на эти цели предусмотрено 100,5 млн рублей, - отметил министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.

