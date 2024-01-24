В Улан-Удэ снесут недострой у мемориала Победы

В нём могло разместиться кафе

«Байкал-Daily» писал, что на улице Балтахинова в Улан-Удэ снесли бывшую школу рабочей молодёжи 1937 года постройки. Это было сделано из-за ветхости здания и в рамках реконструкции парка «Мемориал Победы», которая будет осуществляться в ближайшие два года.

В соцсетях возник вопрос: а что будет с недостроенным зданием напротив одного из торговых центров на Балтахинова? Его в своё время в том числе не дали достроить ветераны и общественники, возмутившиеся коммерческой стройкой недалеко от танка Т-34 на проспекте Победы. Предприниматели планировали разместить в этом здании детское кафе. Мэрия же посчитала его недостроем, выходящим за границы ранее выделенного на эти цели участка. Уже более десяти лет незавершённое строительство стыдливо прикрыто рекламными баннерами.

«Все работы по устройству общественной территории «Мемориал Победы», в том числе и снос этого здания, будут проводиться в рамках контракта, - ответили в администрации Улан-Удэ. - В первой половине этого года пройдут конкурсные процедуры, где определятся подрядные организации».

На месте снесённых школы и недостроя появятся пруд, амфитеатр, ротонда, хозяйственное помещение.

Напомним, что в 2025 году в России будут отмечать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.