В центре Улан-Удэ появятся пруд, амфитеатр и «Парящий мост»

























Сегодня на Мемориале Победы в центре Улан-Удэ состоялась презентация концепции благоустройства парка. Работы разделены на два этапа – первый пройдет в правой стороне парка в 2024 году, а левая – в 2025-м, сообщили в пресс-службе мэрии.Главные «изюминки» концепции – это смотровая площадка «Парящий мост», стела «Город трудовой доблести», пруд и амфитеатр.- Проект предполагает использование существующего ландшафта, возведение новых элементов – таких как «Парящий мост» или амфитеатр. Также мы планируем оставить существующее озеленение и установить новые малые архитектурные формы – чтобы было удобно для всех возрастных групп, посещающих парк, - рассказала Ирина Ильина, главный архитектор проектной мастерской «Атриум», которая и разработала концепцию благоустройства.По плану будет снесена открытая сменная общеобразовательная школа № 1. На её месте запроектирован как раз амфитеатр и административно-хозяйственное помещение.По проекту, с правой стороны будет пруд, амфитеатр и ротонда, где можно будет проводить различные мероприятия. С левой стороны – смотровая площадка и стела «Город трудовой доблести», а также детская площадка. Рядом с парковкой будет предусмотрена зона для фуд-траков.- Мы очень ответственно отнеслись к проекту благоустройства территории, понимаем, что это, в первую очередь, мемориальный комплекс, место памяти. Трепетно и скрупулёзно прорабатывали все предложения и решения – организовывали общественные обсуждения, рассматривали проект в рамках «Городских практик». Мы учли все предложения при разработке концепции и у нас получился самый оптимальный вариант. На мой взгляд, это хороший проект, и после его реализации мы получим новую благоустроенную общественную территорию, которая станет точкой притяжения для горожан, - заявила и.о. председателя комитета по архитектуре и градостроительству Марина Говорова.