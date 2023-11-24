Получился оригинальный арт-объект
Открытая сменная общеобразовательная школа №1, которая находится на улице Балтахинова в центре Улан-Удэ, идёт под снос. Здание, как и положено, огородили. Однако вместо привычного профлиста или деревянного забора в ход пошли старые двери. Они разной высоты, ширины и цветов – голубые, зелёные, коричневые... Выглядит необычно и на удивление привлекательно.
Кадрами «инсталляции» поделились подписчики паблика «Весь Улан-Удэ». Намерено или случайно появился такой дверной забор – пока неясно.
Как сообщал «Байкал-Daily», ещё в 2018 году после инженерного обследования здания вечерней школы специалисты дали заключение – «ограничено работоспособное».
Территория школы попала в проект благоустройства парка у Мемориала Победы. На месте снесённого образовательного учреждения планируют обустроить амфитеатр.
Это единственная в городе вечерняя школа для подростков с девиантным поведением.
Школу в центре Улан-Удэ оградили забором из дверей
Общество, Фото:
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