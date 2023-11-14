«Прошу не реагировать»: В Бурятии множатся фейковые министры



В мессенджере Telegram появился фейковый аккаунт главы Минсоцзащиты Бурятии Татьяны Быковой. До этого неизвестные создали клоны министров культуры Соелмы Дагаевой, науки и образования Валерия Позднякова и здравоохранения Евгении Лудуповой.



Быкова, как и коллеги, предостерегла жителей республики от общения со своим фейком.



- Прошу вас не реагировать. Номер фейкового аккаунта, с которого неизвестные пишут личные сообщения, скрыт. Профиль не просматривается через поиск. Будьте бдительны, аккуратны и берегите себя, – отметила министр социальной защиты.





