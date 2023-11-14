«Прошу не реагировать»: В Бурятии множатся фейковые министры

В мессенджере Telegram появился фейковый аккаунт главы Минсоцзащиты Бурятии Татьяны Быковой. До этого неизвестные создали клоны министров культуры Соелмы Дагаевой, науки и образования Валерия Позднякова и здравоохранения Евгении Лудуповой.
Быкова, как и коллеги, предостерегла жителей республики от общения со своим фейком.
- Прошу вас не реагировать. Номер фейкового аккаунта, с которого неизвестные пишут личные сообщения, скрыт. Профиль не просматривается через поиск. Будьте бдительны, аккуратны и берегите себя, – отметила министр социальной защиты.
В начале октября Вячеслав Дамдинцурунов, представляющий интересы Бурятии в нижней палате российского парламента, тоже предупредил о появлении своего виртуального двойника в Telegram. Депутат заявил: это дело рук злоумышленников.
- Они каждый день придумывают всё более изощрённые способы воспользоваться вашей личной информацией в своих корыстных целях, – рассказал Дамдинцурунов уже в своём настоящем telegram-канале.
Аккаунты-двойники мошенники создают, чтобы ввести в заблуждение родных, коллег и подписчиков жертвы. Они просят под различными предлогами перевести деньги на карту или, к примеру, QIWI-кошелёк.
Кроме того, преступники от имени начальника пишут его подчинённому, предупреждая, что сейчас ему будут звонить сотрудники полиции, ФСБ, члены проверяющей комиссии и пр. Когда же поступает звонок, жертва верит, что всё по-настоящему. По такой схеме недавно бухгалтер медучреждения, поверившая сообщению от «главного врача», перевела мошенникам свыше 5 миллионов рублей.
- Они каждый день придумывают всё более изощрённые способы воспользоваться вашей личной информацией в своих корыстных целях, – рассказал Дамдинцурунов уже в своём настоящем telegram-канале.
Аккаунты-двойники мошенники создают, чтобы ввести в заблуждение родных, коллег и подписчиков жертвы. Они просят под различными предлогами перевести деньги на карту или, к примеру, QIWI-кошелёк.
Кроме того, преступники от имени начальника пишут его подчинённому, предупреждая, что сейчас ему будут звонить сотрудники полиции, ФСБ, члены проверяющей комиссии и пр. Когда же поступает звонок, жертва верит, что всё по-настоящему. По такой схеме недавно бухгалтер медучреждения, поверившая сообщению от «главного врача», перевела мошенникам свыше 5 миллионов рублей.